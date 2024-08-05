Эксперт назвал пять доступных кроссоверов с 4х4 в пределах 3 млн рублей

Журнал "За рулём" проанализировал предложения и рассказал, какие кроссоверы с системой полного привода достойны внимания и при этом стоят дешевле 3 млн рублей.

© Российская Газета

Было бы странно, если бы в списке не оказалось Haval Jolion. Средняя стоимость - 2,5 млн рублей. На полноприводные версии устанавливается 150-сильный двигатель, который достаточно резвый, а вот к скорости "робота" у эксперта издания возникают вопросы по согласованию - медленно переключаются передачи. К ходовым качествам нареканий нет.

В списке "ЗР" оказался ещё один Haval - F7 за 2,7 млн рублей. Силовой агрегат хорош, а вот подвеска на разбитых дорогах показывает себя не с лучшей стороны.

Ранее "РГ" писала, что лучше купить: пустой Haval F7 или топовый Jolion - в таком случае стоимость автомобилей плюс-минус сопоставима.

Omoda C5 по странному стечению обстоятельств встречается в новостях за последние сутки уже второй раз. Первая была не очень хорошей - у почти нового кроссовера лопнула крышка ГБЦ, и клиент вынужден ждать ремонт, сроки которого постоянно сдвигаются.

Что касается кроссовера, то "ЗР" пишет, что у модели за 2,68 млн рублей (с учётом скидок и акций) не очень богатая отделка, жёсткий пластик, плавности хода добавляет независимая подвеска сзади, динамики связке 150-сильного турбомотора и "робота" хватает.

BelGee X70 - новичок российского рынка, продажи кроссовера начались в июле. Цена на него выше, чем на вышеперечисленные модели - почти 2,9 млн рублей. Оно и понятно: это - "мягкий" гибрид с отдачей 190 л.с. и 300 Нм. Модель эксперты похвалили за "не овощной" характер и прекрасное рулевое управление.

Самым дорогим в подборке стал Chery Tiggo 7 Pro Max, который недавно обновился и стоит почти 3 млн рублей. В ходе модернизации поработали над шасси, поэтому кроссовер стал ехать мягче, а комфорта добавит система вентиляции сидений.