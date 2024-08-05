Что означают сигналы светофора для трамвая и как ездить автомобилистам

Будущим автомобилистам в автошколах рассказывают и про классические, и про трамвайные светофоры. Это полезные знания, ведь рельсовый транспорт почти всегда обладает преимуществом перед колесным. На дороге автолюбители также должны следить за трамвайными светофорами, чтобы понимать, когда им нужно пропускать рельсовые ТС.

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Разбираем значения сигналов светофора для трамваев и правила, которым необходимо следовать автомобилистам.

Что такое трамвайный светофор

Трамвайный светофор – это светофор в виде буквы «Т», который регулирует передвижение трамваев и других ТС, передвигающихся по выделенному ряду. Он состоит из четырех секций: три находятся в верхнем ряду, четвертая – в нижнем ряду по центру. В включенном состоянии фонари горят бело-лунным светом.

Нижний фонарь разрешает или запрещает движение, верхние фонари – показывают, в каком направлении можно ехать.

Трамвайный светофор встречается в следующих местах:

места нахождения стрелок и сплетения путей;участки с плохой видимостью;места с затяжными спусками и подъемами;территории депо или трамвайного кольца.

Если развилки нет, на участке может висеть односигнальный светофор с желтой буквой «Т». Если фонарь устройства горит, трамваю разрешено ехать. Если фонарь выключен, ехать нельзя.

Также применяется двухсигнальный цветной светофор.

При зеленом сигнале движение разрешено, при красном – запрещено.

Чем трамвайный светофор отличается от обычного

Светофоры для трамваев существенно отличаются от обычных.

Различия между ними следующие:

Цветовая гамма. Обычные светофоры могут гореть красным, зеленым или желтым цветами либо их комбинацией. У трамвайного Т-образного – только один цвет, белый.Количество секций. У классического регулирующего устройства может быть до 5 секций, у трамвайного – четыре.Сигналы светофора. На светофоре для трамвайных путей всегда горит более двух фонарей, а на обычном – одна секция.

На кого распространяется действие светофоров для трамваев

Раньше трамвайный светофор действовал только на трамваи и маршрутный транспорт, передвигающийся по выделенной полосе. С 1 марта 2023 года начали действовать изменения в п. 6.8 ПДД. Теперь по сигналам трамвайного светофора может ездить не только маршрутный транспорт, но и другие ТС с выделенного ряда, не нарушающие ПДД:

школьные автобусы;легковые такси;автобусы, утвержденные властями Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя;велосипеды;иные ТС, осуществляющие поворот направо с выделенной полосы (при наличии прерывистой разметки).

При выезде на выделенную полосу с нарушением Правил по трамвайному светофору ехать нельзя. Если транспортный светофор не работает, автомобилисты не могут ориентироваться на его сигналы в качестве основного регулирующего устройства.

Сигналы и значения светофоров для трамваев

Обозначения светофора для трамвая даны в п. 6.8 ПДД.

Читать значения сигналов светофора для трамвая нужно так:

Если горят все фонари, можно ехать в любую сторону.Если горят нижний и центральный верхний фонари, можно ехать прямо, поворачивать нельзя.Если горят нижний и правый верхний фонарь, можно поворачивать направо.Если горят нижний и левый верхний фонарь, можно поворачивать налево.Если горят нижний, правый и центральный фонари, можно ехать прямо и поворачивать направо.Если горят нижний, центральный, левый верхний фонари, можно ехать прямо, поворачивать налево.Если горят нижний, правый и левый верхний фонари, можно поворачивать направо и налево.

Если горят все фонари верхнего ряда, а нижний нет, ехать нельзя, пока не включится нижний фонарь. Если все секции выключены, значит, устройство неисправно – ехать нужно по правилам.

Трамвайный светофор и автомобилисты: правила проезда

Если водитель увидит на дороге светофор для трамвайных путей, ему нужно придерживаться следующих правил:

При одновременном включении разрешающего движение сигнала на трамвайном и обычном светофоре автомобилист уступает трамваю, так как у последнего приоритет (п. 13.6 ПДД, п 13.11 ПДД).Если Т-образный светофор действует только на маршрутный безрельсовый транспорт, при маневрировании нужно пропускать попутные машины, движущиеся без смены направления (п. 8.4 ПДД).Если два автомобилиста перестраиваются одновременно, приоритет принадлежит водителю справа (п. 8.4 ПДД).Если пути трамвая попутного направления проходят на одном уровне с автодорогой слева, при развороте или повороте налево водитель должен убедиться, что не создает помехи трамваю, не нарушает требования знаков 5.15.1, 5.15.2 и разметки 1.18, направляющих движение (п. 8.5 ПДД).

То есть автомобилисты должны учитывать сигналы и классического, и трамвайного светофора. Если на дороге находится одно регулирующее устройство и путь открыт и трамваям, и автомобилям, приоритет проезда принадлежит трамваю. Если направление движения не пересекается с траекторией трамвая или трамвай движется на второстепенной дороге, а автомобиль – на главной, пропускать трамвай не нужно.

Пример. Через автодорогу проходят пути трамваев. Справа на перекрестке находится авто, которому нужно повернуть налево. Светофор запрещает ехать трамваю, значит, автомобилист может повернуть, не пропуская рельсовое ТС. Если же путь открыт и трамваю, и автомобилисту, у трамвая приоритет, как и в случае, если нужно повернуть в сторону, где путь с трамваем пересекается.

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Действия пешеходов и СИМ при запрещающем сигнале светофора

В п. 6.14 ПДД сказано, что пешеходы и лица, перемещающиеся с использованием спортинвентаря или СИМ, находящиеся на дороге при переключении сигнала светофора, должны ее покинуть. Если они не могут этого сделать, нужно встать на разделяющей противоположные потоки транспорта линии.

Что в приоритете – трамвайный светофор или регулировщик?

Регулировщик главнее светофора, знаков и разметки. Это значит, что для трамваев, автомобилей и пешеходов указания регулировщика обязательнее, независимо от того, какой сигнал горит на светофоре. Лица на СИМ должны перемещаться по сигналам, подаваемым регулировщиком для пешеходов.

Автор: Ирина Джиоева