«Уазики» начали красить более качественно

Ульяновский автозавод повысил качество окраски автомобилей. Во время корпоративного отпуска заводские инженеры обновили опускные секции, задача которых — подавать загрунтованные кузова на участок окраски. Кроме того, специалисты модернизировали систему подвесных толкающих конвейеров, по которым кузова подаются на сборочный конвейер.

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Как стало известно редакции Quto, благодаря новому конструктиву на лакокрасочное покрытие кузова больше не будут попадать вредных вещества, что снижает риск возникновения дефектов.

При этом современная система управления точнее регулирует движение кузова по конвейрной линии, упрощая работу оператора. Это также позитивно повлияет на качество машин.

В свою очередь, внедрение программы диагностики оборудования позволит быстро выявлять причины неисправностей. Это значит, что будет меньше простоев, а сами неисправности будут устраняться оперативнее.

На Ульяновском заводе продолжается большая модернизация. Как стало известно редакции Quto, на предприятии отремонтировали крыши, дороги и санузлы, то есть активно занимаются улучшением условий труда персонала.