Из-за дорогого ремонта каждый третий водитель ездит на неисправном авто

Большинство автомобилистов в 2024 году столкнулись с заметным ростом цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Из-за отсутствия возможности своевременно оплатить ремонт как минимум каждый третий водитель был вынужден ездить на неисправном автомобиле. Такие данные в ходе опроса автовладельцев поучили аналитики «Ренессанс Страхования» и сервиса «Автокод». Всего в исследовании участвовало более полутора тысяч водителей из разных регионов страны.

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Абсолютное большинство автовладельцев в первой половине года столкнулись с ростом цен на услуги автосервисов. По словам каждого третьего (32%), ремонт подорожал более чем в полтора раза. Почти четверть респондентов в этом году платили на 25-50% больше, чем годом ранее, а каждый пятый – на 10-25% больше. Лишь каждый шестой (18%) не наблюдал роста цен на ремонт.

Аналогичным образом распределились ответы на вопрос о том, сталкивались ли респонденты с увеличением стоимости необходимых автозапчастей. 37% указали, что расходные материалы и аксессуары подорожали более чем в полтора раза, почти четверть сообщили о 25-50-процентном росте, а каждый шестой наблюдал подорожание на 10-25%. Только 16% опрошенных не отметили роста цен.

Инфляция на рынке автозапчастей и услуг автосервисов – достаточно серьезная проблема, потенциально влекущая повышение уровня опасности на дорогах. Опрос показал, что свыше трети респондентов (37%) приходилось ездить на автомобиле с неисправностями из-за того, что на момент возникновения поломки они не могли своевременно оплатить слишком дорогой ремонт. 7% участников опроса до сих пор ездят на неисправных авто. Суммы, которых большинству таких опрошенных не хватало на оплату ремонта в моменте, превышали 25 тыс. рублей. У 29% респондентов, в частности, они варьировались в диапазоне от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а у 30% они превышали 50 тыс. рублей.

Большинство респондентов (62%) сегодня оценивают качество работы автосервисов положительно. При этом каждый второй в текущем году сталкивался с навязыванием дополнительных услуг со стороны автосервисов. Половина таких респондентов (или четверть всех участников опроса) отметили, что сталкивались с такой ситуацией часто либо очень часто.

По оценкам каждого четвертого опрошенного, по сравнению с прошлым годом, навязывать дополнительные услуги стали чаще, чем годом ранее. В то же время большинство не наблюдают расширения такой практики (66%).

Ранее россияне признались, что уровень опасности на дорогах стал выше. Также водители одобрили штраф за оставление места ДТП.