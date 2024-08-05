Сколько «Солярисов» в день собирает бывший завод Hyundai

Бывший завод Hyundai в России собирает по 100 машин Solaris в день. Как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», в настоящее время с конвейера сходит по сотне Солярисов в сутки, и завод АГР (прежнее название — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») намерен сохранить этот темп до конца года. С сентября предприятие возобновит производство еще двух моделей — кроссовера Solaris HC и кросс-хэтчбека Solaris KRX, они же Hyundai Creta и Kia Rio X соответственно.

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Всего в линейку Solaris входят четыре модели — седаны HS и KRS (Hyundai Solaris и Kia Rio в прошлом), кроссовер HC (Hyundai Creta) и кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X). В середине лета компания AGR, которой перешел бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге и которая запустила бренд Solaris, отчиталась об итогах работы. Чуть меньше, чем за полгода, предприятие выпустило 10,5 тысячи автомобилей, а продано на тот момент было около восьми тысяч.

Автомобили производят по полному циклу из комплектующих, оставшихся на предприятии после ухода южнокорейского автопроизводителя. От оригинальных моделей Hyundai и Kia Cолярисы российской сборки отличают эмблемы в виде овальной литеры S. Solaris HS сходит с конвейера в двух модификациях, с моторами 1.4 (100 лошадиных сил) и 1.6 (123 силы), и стоит от 2 010 000 и от 2 013 000 рублей соответственно. Коробки передач тоже две на выбор: «механика» и автомат. Самый дорогой HS с автоматом стоит 2 170 000 рублей.

Solaris HC можно купить по цене от 2 517 000 до 2 817 000 рублей, а Solaris KRS — за 2 038 000−2 177 000 рублей. Последний, как и его кросс-версия KRX (2 064 000−2 345 000 рублей), представлен с безальтернативной связкой двигателя 1.6 мощностью 123 лошадиные силы и шестидиапазонного автомата.