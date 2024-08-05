В каких регионах автовладельцы могут купить больше всего бензина на свою зарплату

Чукотка и ЯНАО возглавили рейтинг регионов России с самым доступным бензином.

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Цены на бензин в России одни из самых низких в Европе, а по доступности в соотношению цены и заработной платы наша страна занимает средние позиции. Несмотря на резкие колебания цен на топливо во второй половине 2023 года, стоимость бензина в первом квартале 2024 года почти не увеличились. К концу полугодия цена АИ-92 поднялась выше 51 рубля за литр, АИ-95 – выше 56 рублей за литр.

В годовом сравнении (июнь 2024 года к июню 2023 году) цена бензина АИ-92 выросла на 6,9%, АИ-95 – на 7,1%, дизельного топлива – на 12,8%. При этом в последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, при этом доступность топлива в разных регионах РФ кардинально отличается. В рейтинг по объему бензина, доступного на заработную плату, участники определялись путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах на среднюю зарплату можно купить более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра. Жители еще восьми регионов, таких как Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Петербург, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Подмосковье, могут купить более 1500 литров в месяц.

В 29 регионах России на среднюю зарплату водители могут купить от 1000 до 1,5 литров бензина АИ-92. Меньше 800 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители девяти регионов. В экспертном сообществе подчеркивают, что низкая доступность бензина в большинстве российских субъектов из нижней части рейтинга объясняется более низкими зарплатами. Что касается ситуации на рынке топлива, то сохранение демпфирующего механизма и восстановление с августа запрета на экспорт позволят в 2024 году сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции, то есть около 7-8%, убеждены эксперты.