Эксперт рассказал, что обязательно сломается в подержанной Lada Vesta

Эксперт «За рулем» привел статистику поломок Лады Весты до 250 тысяч км пробега.

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Ладу Весту выпускают с 2015 года. В 2022-м состоялось официальное обновление – к названию модели добавилась литера NG. Но и до того завод вносил точечные изменения в конструкцию, не считая перехода от отечественной роботизированной трансмиссии к импортному вариатору в 2019 году.

Часть модернизаций афишировалась, часть прошла без анонсов. С точки зрения многих владельцев иномарок, все Лады и сегодня – «ведра с болтами», и это застарелый штамп. Владельцы же Вест считают иначе. А анализ двух тысяч отзывов дает понять, что у Весты до 50-60 тысяч км не ломается почти ничего – а то, что ломается, меняют по гарантии.

Из общих нареканий: много различных шумов при слабой звукоизоляции, нехватка динамики с мотором 1.6. Но хвалят крепкую подвеску, достойную управляемость, удобный и просторный салон, простоту обслуживания. И надежность. Здесь есть что возразить. Например, пресловутый робот надежностью как раз не отличался. Есть у Весты и другие систематические болячки. Вот о них и расскажем.

Двигатели Лады Весты

Возможных моторов три – вазовские 21129 1.6 (106 л.с.) и 21179 1.8 (122 л.с.), а также Renault Н4М 1.6 (113 л.с.), он же Nissan HR16DE. У всех моторов есть гидрокомпенсаторы тепловых зазоров. Непосредственно к двигателям нареканий почти нет. Изредка отмечают лишь масложор – причем чаще у 1.8, нежели у Н4М, который в большей степени склонен к накоплению нагара. Тут надо детально разбираться в причинах высокого расхода масла – может, владельцы просто заливали в моторы что-то не то.

Случаются замены шатунно-поршневой группы или головки блока цилиндров на пробегах до 150 тысяч км, но это единичные случаи. Судя по всему, все двигатели способны без проблем отходить 200 тысяч км. Капремонт у большинства назревает только в районе 250 тысяч км.

Единственное звено у вазовских агрегатов, которое можно признать слабым, – водяная помпа. Она может выйти из строя при пробеге 50-80 тысяч км. Но гораздо чаще служит дольше. Реальная проблема – катушки зажигания, причем у всех двигателей. На многих машинах требовалась выборочная или полная замена: иногда до 50 тысяч км, но обычно в интервале 60-100 тысяч км. Течи развиваются в логичные сроки, когда иссыхают и дубеют прокладки и уплотнители – после 120 тысяч км.

Трансмиссии Лады Весты

Французские логановские МКП тоже дружат с вазовскими моторами. На ранние седаны ставили JH3-510, а с моторами 1.8 устанавливали коробки JR5-515. К моменту появления на Вестах эти агрегаты были доведены почти до совершенства. Ресурс составляет под 300 тысяч км, системных недугов не отмечено. В коробках рекомендуют менять рабочую жидкость каждые 60 тысяч км, хотя завод этого не требует.

При выборе Весты с пробегом следует уточнять, какая именно МКП стоит на той или иной машине. Возможных вариантов – три. Вазовская пятиступка 21807 с тросовым приводом после крупной модернизации (в 2016 году) сохранила наследственные недостатки – гул и вой. Однако тоже не ломается. Ресурс оценивают в 150-180 тысяч км, но часто держится она дольше. На ее основе был создан робот 21827, также его обозначают аббревиатурой АМТ. К роботу претензий действительно много. Туповат, дергается, замена сцепления на ранних экземплярах требовалась каждые 10-40 тысяч км. Сцепление, а иногда и весь агрегат в сборе часто меняли по гарантии.

У поздних модификаций узел сцепления держался дольше – 40-80 тысяч км. Но все равно это не эталон надежности, и подержанная Веста с АМТ – самый спорный вариант на вторичке. Хотя ремонт робота стоит недорого. Вариатор Jatco JF015E устанавливается в паре с мотором Н4М (в дуэте с двигателем 1.8 появился только в 2024 году). В отзывах пару раз упоминается «замена по гарантии», а жалобы на поломки отсутствуют – только на «ватные» разгоны. Вообще агрегат очень нежный, но чувствительный к качеству смазки, к перегревам, к сложным режимам эксплуатации, плохо переносит жару, холод, пробуксовки и работу без предварительного прогрева. Но большинство Вест с ним пробежали пока лишь 30-80 тысяч км, а типовые недуги проявляются обычно в районе 100-120 тысяч км.

Крутящий момент двигателя H4M в 152 Нм можно назвать щадящим. В теории, вариатор может дожить до 150-170 тысяч км. Ходовая часть Лады Весты В сущности, говорить тут особо не о чем, все элементы держатся достойно. Пробеги в 80-100 тысяч км выдерживают даже стойки стабилизатора, если владелец ездит по ровным дорогам. На некоторых машинах быстро изнашивались ступичные подшипники. Но тут многое зависит от манеры езды. Как бы там ни было, преждевременный износ амортизаторов, тормозных колодок и дисков, рулевого механизма – редкие случаи.

Прочие поломки Лады Весты

Неисправности, вылезающие после 100 тысяч км, не рассматриваем. Они уже не внезапные, а скорее связаны с естественным износом или небрежным отношением к уходу. Что может сломаться у Весты на малых пробегах? Главная слабость кроется в системе выпуска – это так называемая «гофра». На большинстве машин она выдерживает 80-100 тысяч км. Но у некоторых почему-то становится в один ряд с расходниками – меняют ее каждые 30-50 тысяч км.

Второй заслуживающий внимания объект – так называемая «тормозная лягушка», она же концевой выключатель педали тормоза или датчик стоп-сигнала. Отказывает далеко не на всех машинах, но упоминается часто. Прочие неисправности носят несистемный характер и чаще связаны с электрикой: дворники, блок освещения салона в комплекте с ГЛОНАСС, стеклоподъемники, вентилятор печки. Иногда хандрят дверные замки – в основном в двери водителя (это указывает на прямую зависимость от частоты пользования дверками). И да, нашлось и упоминание расширительного бачка. Но треснул он не на 5-10 тысячах км, как это происходило на некоторых других Ладах, а на 80 тысячах км.

Выводы

Лада Веста по всем признакам – самая надежная из моделей отечественных марок. По совокупному «числу поломок на единицу времени» близка к бюджетным иномаркам корейского и европейского происхождения. При этом у Весты меньше сложных и дорогих в ремонте компонентов, нет проблем с сервисом, а дефицит запчастей наблюдается только когда нужны импортные комплектующие.