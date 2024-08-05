Почему в России так сильно не хватает автоэлектриков

В России острый дефицит сотрудников автосервисов — за полгода спрос вырос на 30%/

Спрос на сотрудников станций техобслуживания (СТО) в России по итогам первых шести месяцев 2024 года вырос в России на 17–30%. Такой информацией поделились представители крупных СТО, отраслевых компаний и рекрутинговых сервисов.

Самые востребованные специальности в этом сегменте: детейлер, слесарь, электрик, механик и шиномонтажник. Эксперты подчеркивают, что сфера автобизнеса переживает острую нехватку кадров. Количество вакансий с начала года выросло на 21%, а на одну вакансию приходится всего по два резюме от соискателей. По словам HR-директора компании сети СТО Fit Service Ирины Кулиевой, потребность в кадрах растет, а спрос формируется в том числе в сезон активности сферы. Весна и лето являются самым активным периодом для ремонта автомобилей.

«В автомобильном бизнесе традиционно одни из самых высоких зарплатных предложений по сфере, а сейчас с повышением цен на автомобили и комплектующие особенно возрос спрос на специалистов в автосервисе», — рассказал газете эксперт Артем Егоренков.



В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий автомобильной сферы лидирует специальность автоэлектрика, его средняя зарплата составляет более 113 тыс. рублей в месяц, согласно данным сервиса «Авито Работа». На втором месте по востребованности профессия автомаляра – их зарплата в среднем может достигать 104 тыс. рублей в месяц.

По данным «Делимобиля», средние зарплаты всех специалистов автосервисов за первое полугодие 2024-го выросли почти на 30%. Для привлечения кандидатов работодатели предлагают льготы и бонусы сотрудникам, в первом полугодии текущего года таких вакансий стало больше на 45% год к году. А в среднем заработные платы за год выросли на 20–36%, средняя зарплата при этом составляет 75 тыс рублей. Такая разница в смежных сферах наглядно свидетельствует о том, что не все компании автосферы готовы достойно оплачивать труд сотрудников, подытожила Кулиева.