В России отложили продажи автомобилей VGV

В России отложили старт продаж кроссоверов китайского бренда VGV. Об этом сообщает пресс-служба официального дистрибьютора марки в РФ «Мотор-Плейс». Автомобили производятся в Белоруссии.

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Отмечается, что планы пришлось скорректировать в связи с изменениями в межправительственных соглашениях, регулирующих ввоз автомобилей из Белоруссии. Изначально автомобили должны были появиться у дилеров в июне. Ориентировочно продажи машин VGV в России начнутся в сентябре 2024 года.

15 мая компания VGV представила в Москве кроссоверы U70 Pro и U75 Plus. Первая модель получила бензиновый 1,5-литровый турбомотор на 145 л.с., который работает в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также доступен шестидиапазонный «автомат». Длина новинки составляет 4825 мм, а дорожный просвет — 200 мм. U70 Pro предлагают приобрести в пятиместном или семиместном вариантах.

А вот кроссовер U75 Plus получил многорычажную заднюю подвеску, двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 199 л.с. Также внутри у новинки установили автоматическую коробку. Длина автомобиля составляет 4825 мм. Машина может разогнаться до «сотни» за 8,2 секунды.