Эксперт рассказал, как обслуживать машины из Поднебесной

Эксперт: Обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется "по-китайски"
В структуре проданных новых автомобилей более 60% занимают китайские бренды и только 30% - российские. Такое распределение оказывает влияние и на рынок автосервисных услуг.
"Обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется "по-китайски", то есть сразу менять весь узел, а не одну деталь. Дело в том, что китайские производители сейчас легко меняют одну деталь на другую, например, в коробке передач. Модификации происходят постоянно и очень быстро. Автосервисам скоро будет крайне сложно определять в какой год или даже период года стояла такая-то деталь в коробке, а потом другая. Проще будет поменять весь узел, как и делают сейчас в Китае", - говорит глава аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.
С ним согласен директор по развитию международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Александр Гараньков.
"Обслуживать новые китайские автомобили действительно не просто. Чтобы выполнять необходимые работы, станциям необходимо иметь в базе актуальные и обработанные каталоги запчастей, мануалы и доступ к поставке запчастей", - цитирует его "РГ".