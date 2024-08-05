Эксперт рассказал, как обслуживать машины из Поднебесной

В структуре проданных новых автомобилей более 60% занимают китайские бренды и только 30% - российские. Такое распределение оказывает влияние и на рынок автосервисных услуг.

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"Обслуживать машины из Поднебесной автосервисам придется "по-китайски", то есть сразу менять весь узел, а не одну деталь. Дело в том, что китайские производители сейчас легко меняют одну деталь на другую, например, в коробке передач. Модификации происходят постоянно и очень быстро. Автосервисам скоро будет крайне сложно определять в какой год или даже период года стояла такая-то деталь в коробке, а потом другая. Проще будет поменять весь узел, как и делают сейчас в Китае", - говорит глава аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.



С ним согласен директор по развитию международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Александр Гараньков.