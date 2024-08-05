Почему торговля автономерами в России так и не стала законной

В СМИ сообщили, что правительство приостановило работу по созданию нормативной базы для торговли так называемыми "красивыми автономерами" на аукционах. Другие СМИ подхватили новость, сообщив, что от этой идеи и вовсе отказались. Однако на деле не совсем так.

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Итак, действительно, по запросу депутат Госдумы Вячеслав Даванков получил ответ от Минэкономразвития, а также от МВД, что подготовка нормотворчества по этому вопросу приостановлена. Минэкономики сообщило, что в данный момент нет оснований для разработки соответствующего закона. Ведь проекта нет в плане законопроектной деятельности. В МВД к этому ответу добавили, что организация таких аукционов в "реалиях настоящего времени" не является приоритетной задачей.

Напомним о чем речь. Так называемые "красивые номера", то есть те, на которых есть одинаковые цифры, буквы, до сих пор пользуются спросом. Получить их законным способом при регистрации авто в ГИБДД практически нереально. Дело случая. Ведь после введения электронной системы, которая сама случайным образом выбирает номер, который надо присвоить тому или иному автомобилю, угадать, кому какой номер будет присвоен - невозможно. Сделано это было для того, чтобы уйти от коррупционной схемы торговли привлекательными сочетаниями цифр и букв.

Однако выдумки у нашего народа не занимать. Поэтому номера, в которых, например, "три семерки", да еще две в качестве обозначения региона, пользуются высоким спросом у тех, кто готов за них выложить стоимость практически нового автомобиля.

Серая схема продаж таких номеров - проста. Человек покупает старый, убитый в хлам автомобиль, который именуют "донором", но с "красивым номером". После чего автомобиль продается или списывается в утиль, а номер сохраняется за новым владельцем. А затем владелец регистрирует свою самую любимую машину в ГИБДД именно под этим "красивым номером".

Стоимость таких номеров в среднем начинается со 100 тысяч и доходит до 3,5 миллионов. Во всяком случае, именно такую сумму наш корреспондент нашел на досках объявлений за номер "Е 300 ЕЕ 77" со всеми услугами по оформлению. С какой машиной-донором его продают - неизвестно. На фото - только регистрационные знаки.

В общем, при таких ценах, очевидно, что спрос есть. Еще с 2010 года этот серый рынок пытаются узаконить, чтобы деньги шли не коммерсантам, а в бюджет. Но воз и ныне там.

Напомним, что еще в 2020 году были выложены для общественного обсуждения нормативные акты, которые позволили бы организовать продажу таких номеров. В том числе, поправки в закон о регистрации транспортных средств, которые даже были внесены в Госдуму. Правда, от общих аукционов тогда отказались, установив очень высокую госпошлину. Поправки в Налоговый кодекс устанавливали, сколько с автомобилистов брать за "красивый" номер. А также порядок определения региональными властями стоимости таких номеров.

Согласно этим документам, самая дорогая госпошлина - 600 тысяч рублей - будет взиматься за знаки с одинаковыми буквами и цифрами. Столько придется выложить, например, за номер "О 555 ОО".

Значительно дешевле одинаковые цифры обойдутся, если буквы будут разные. Например, за номер "О 777 ВК" госпошлина составит 150 тысяч рублей. Одинаковые буквы вообще значительно удорожают госномер. Так, за номер "А 300 НР" надо будет отдать в казну 100 тысяч рублей. А за номер "К 300 КК" - 450 тысяч рублей.

За номера с цифрами 001, 002, 003 и далее госпошлина составит 100 тысяч рублей. А за тот же порядок цифр, но с одинаковыми буквами придется заплатить 300 тысяч.

За цифры 010, 020 и далее потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч. За все остальные сочетания цифр, но с одинаковыми буквами придется заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей.

За номера, в которых буквы разные, а набор цифр не соответствует вышеназванным, госпошлина составит пять тысяч рублей. Но в том случае, если автовладелец сам захочет выбрать соответствующий номер. А если он не претендует на право выбора, то и платить ему за регистрацию машины и получение какого-то, выбранного электроникой номера придется две тысячи рублей.

Но пока этот проект не состоялся. И не потому, что от него отказались. А просто сейчас есть другие задачи, которые необходимо решать. Например, у нас появились новые регионы, в которых установлены льготные правила регистрации машин. И этот льготный период будет действовать до 2026 года. Кроме того, появились проблемы с так называемым параллельным импортом авто. В новых реалиях систему регистрации транспорта необходимо заново отлаживать. И это сейчас основная задача. Также необходимо налаживать передачу информации с порталом Госуслуг, через который и планируется продавать "красивые номера".

Да, пока официально такие номера продаваться не будут. Но, как сообщили в Госавтоинспекции, рано или поздно мы к этому придем.