Авито Авто: спрос на новые автомобили марки Haval вырос в 2024 году на 85,3%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили марки Haval в России в период с января по июнь 2024 года. Самым востребованным и в сегменте новых, и в сегменте автомобилей с пробегом стал компактный кроссовер Haval Jolion.

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На российском рынке марка Haval занимает уверенные позиции, и ее популярность только продолжает расти. За I полугодие 2024 года спрос на новые кроссоверы Haval вырос на 85,3%, а предложение – на 68,7%. Динамика предложения Haval с пробегом, по данным Авито Авто, также значительная – 85,7% роста за шесть месяцев.

Новые автомобили марки Haval

По данным платформы Авито Авто, лидером по количеству предложений в России стал компактный кроссовер Haval Jolion, который занимает треть от всего предложения марки.

На втором месте – смарт-кроссовер Haval M6, ориентированный на семейных покупателей. М6 также является самым доступным из всех новых моделей Haval. Третью строку занял среднеразмерный кроссовер Haval F7, четвертое – Haval F7x, на пятом месте – Dargo.

Спрос на топ-5 новых автомобилей Haval распределился так же, как и предложение: на первом месте Jolion, на пятом – Dargo.

Топ моделей новых авто марки Haval, Россия, январь-июнь 2024 г. Авито Авто

МодельДоля в предложении Доля в спросе Средняя цена, руб.Jolion33,80%46,22%2 469 000M617,36%20,10%2 299 000F714,37%10,17%2 949 000F7x14,11%10,04%3 199 000Dargo13,01%6,67%3 549 000Автомобили с пробегом марки Haval

Спрос на автомобили Haval с пробегом за период вырос на 25,8%, а предложение – на 85,7%.

Лидером по спросу в этой категории также стал Jolion с долей 27,94%. На втором месте – практичный F7, на третьем – кросс-купе F7x. Далее расположились полноприводной 7-местный рамный внедорожник Haval H9 и кроссовер С-класса Haval H6.

Топ моделей авто с пробегом марки Haval, Россия, январь-июнь 2024 г. Авито Авто

МодельДоля в предложенииДоля в спросеСредняя цена, руб.F723,53%19,89%2 130 000F7x22,56%19,34%2 240 000Jolion18,09%27,94%2 079 000H614,68%6,86%1 676 000H910,13%9,25%3 000 000