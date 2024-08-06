Автомобили в России стали меньше ездить

Средний ежедневный пробег легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2024 года снизился на 2% (-119 км) и составил 5459 км.

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"Эту тенденцию мы отмечаем уже на протяжении 1,5 года. По итогам года ожидаем, что снижение продолжится. Этот оказывает влияние на весь рынок постгарантийного обслуживания: на количество машинозаездов на СТО, на число ремонтов и ТО. Чем меньше мы ездим, тем меньше чиним свои автомобили", - цитирует главу аналитического агентства Gruzdev-Analyze Александра Груздева корреспондент "Российской газеты".



Однако другие изменения авторынка, такие как старение автопарка и увеличение срока эксплуатации личных автомобилей, нивелируют негативные тренды, позволяя автосервисам наращивать прибыль.

По итогам полугодия выручка на пост выросла на 12%, а на каждое СТО - на 13%. Средняя сумма, потраченная автовладельцем в сети (ARPU), увеличилась на 24% год к году, и составила 15 562 рублей.