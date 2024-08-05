Обновлённый Nissan Frontier: брутальный «фасад», современнее салон, больше берёт на буксир

Японский среднеразмерный пикап, предназначенный для американского рынка, довели до 2025 модельного года. Первые автомобили доберутся до дилеров ближе к концу лета.

Рамный пикап Nissan Frontier третьего поколения дебютировал в феврале 2021 года, его продажи в Штатах стартовали в сентябре того же года. С тех пор модель обросла различными спецверсиями, хотя популярности ей это особо не прибавило. Так, по данным Goodcarbadcar.net, за прошлый год грузовик японской марки разошёлся на американском рынке тиражом в 58 134 шт., что на 23,7% меньше, чем в 2022-м.

Теперь пикап освежили: обновлённому варианту присвоили 2025 модельный год. Такая модель получила ряд визуальных изменений, но большинство из них сосредоточены в передней части. Грузовик снабдили новой более массивной радиаторной решёткой с иным рисунком. Она соединена перемычкой из некрашеного пластика с брутальной окантовкой воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера. Несколько иначе оформлены и противотуманки.

Кроме того, у версий Pro-X и Pro-4X изменилось оформление борта, а профиль посвежевшего Nissan Frontier украсили за счёт 17-дюймовых колёсных дисков нового дизайна (входят в стандартное оснащение). Ещё палитра цветов пополнилась за счёт нового варианта окраски – Afterburn Orange.

Обновлённый пикап в исполнении SV и выше снабдили водительским креслом с электрорегулировками в шести направлениях, а также новым сенсорным экраном (диагональ – 12,3 дюйма) информационно-развлекательной системы, которая теперь имеет беспроводную поддержку не только Apple CarPlay, но и Android Auto. У версий Pro-X, Pro-4X и SL кресло водителя регулируется в четырёх направлениях, а в списке оборудования числится беспроводная зарядка, система камер (обзор – 360 градусов).

Все версии Frontier 2025 модельного года теперь имеют комплект систем безопасности, который включает в себя функцию предупреждения о выезде из полосы движения, мониторинг «слепых зон», слежения за перекрёстным движением сзади, помощника при включении дальнего света, а также интеллектуальный круиз-контроль.

Помимо этого, обновлённый пикап доступен с двойной кабиной Crew Cab и длинным кузовом (у грузового отсека – 1,83 метра) в исполнениях SV, Pro-4X и SL (ранее предлагался только вариант SL). Ещё производителю удалось увеличить максимальную массу буксируемого прицепа на 227 кг, теперь показатель составляет 3243 кг.

Технику в ходе обновления трогать не стали. У посвежевшего Nissan Frontier под капотом располагается тот же двигатель V6 объёмом 3,8 литра. Его отдача составляет 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 381 Нм. В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – задний или полный.

Стоимость посвежевшего грузовика японской марки будет обнародована ближе к старту продаж, который намечен на конец текущего лета.