Верховный Суд решил, что нарушитель правил преимуществ на дороге не имеет

Тот, кто нарушает правила дорожного движения, преимущества ни перед кем не имеет. Наоборот, именно он должен уступать всем дорогу. Такую позицию уже давно занял Верховный суд и строго ее придерживается. Если один водитель решил повернуть налево, а его по встречной полосе в нарушение правил опережал другой, то виноват в аварии будет именно тот, кто обгонял. Эту позицию ВС подтвердил, рассматривая очередное дело.

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Довольно казусная ситуация, но встречается на дорогах очень часто. В деле, которое рассматривал ВС, сотрудники ГИБДД по непонятной причине решили, что водитель, совершавший обгон по встречной полосе там, где это запрещено, пользуется преимуществом перед тем, кто поворачивает налево там, где это разрешено.

Именно в такой ситуации погиб на дороге губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Его автомобиль шел на обгон другой машины в запрещенном для этого месте в то время, когда водитель второй машины начал левый поворот. В результате - авария, в которой три человека погибли и один получил тяжелые травмы. Тогда районный суд осудил водителя поворачивающей машины. Но дело было очень резонансным. И уже апелляционная инстанция освободила его в зале суда, а уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях водителя состава преступления.

У водителя, выезжающего, например, с прилегающей территории, нет обязанности уступать дорогу тому, кто вопреки запрету едет по встречной полосе

В деле, которое сейчас рассматривал Верховный суд, погибших не было. Согласно материалам, некий водитель Казаков в декабре 2022 года при повороте налево не включил указатель поворота, а также создал опасность и помеху для движения автомобиля, который, пользуясь преимуществом в движении, совершал обгон попутной машины. В результате произошло ДТП. За это Казакова привлекли к ответственности по части 3 статьи 12.14 Кодекса об административных правонарушениях - штраф 500 рублей.

Штраф, конечно, небольшой. А если заплатить его быстро, то он вовсе превращается в 250 рублей. Но такое решение влечет за собой другие неприятные последствия. По сути, это признание вины водителя в ДТП. А значит, страховая компания заплатит за ремонт другого авто, а свою машину ему придется восстанавливать самостоятельно. Кроме того, страховка для него с этого момента резко подорожает.

Водитель обжаловал решение ГИБДД. Но все суды признали наказание Казакова справедливым. И только Верховный суд не согласился с этим.

Он указал, что Казаков в жалобах подчеркивал: поворотник у него был включен, а второй водитель не имел преимущества, поскольку двигался по встречной полосе. Но эти доводы оценки в судах не получили.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда N 20 2019 года, водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права. И у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Почему-то судьи нижестоящих судов об этом забыли. ВС отменил ранее вынесенные решения, а также постановление ГИБДД о штрафе, а дело прекратил в связи с недоказанностью обстоятельств.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но остались вопросы. Ведь водителю пришлось платить за следующие полисы ОСАГО дороже. Вернут ли ему эти переплаты? Потребуют ли от второго водителя вернуть деньги, заплаченные страховщиком для восстановления его машины? И, наконец, сможет ли Казаков получить со страховщика второго водителя средства, потраченные на восстановление его машины?

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, после вступления в силу решения суда водитель, ранее признанный виновным, вправе обратиться к страховщику за выплатой страхового возмещения в полном объеме. Страховщик, осуществивший выплату ранее, должен отозвать (аннулировать) убыток из АИС ОСАГО. Разбирательство о возврате необоснованно выплаченного возмещения не должно влиять на процедуру восстановления КБМ. Водитель, вина которого отменена, имеет право на возврат излишне уплаченной премии.