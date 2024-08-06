Вспоминаем первый серийный AC Cobra GT Coupe

AC Cobra за 62 года своего существования оснащалась множеством различных двигателей и даже предлагалась с карбоновым кузовом. Но новый Cobra GT Coupe — это первый настоящий AC Cobra с кузовом купе!

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По сути, это закрытая версия нового родстера Cobra GT — радикальная попытка обновить легендарный автомобиль, используя современное алюминиевое шасси и технологии, сохранив при этом классический силуэт. Купе выпускается как ориентированная на гоночный трек версия Clubsport Edition с двигателем V8 с наддувом мощностью 799 л. с. Выпуск будет ограничен 99 экземплярами.

В дальнейшем появятся серийные варианты GT Coupe, доступные либо с атмосферным 450-сильным V8, либо с 720-сильным наддувным V8, по цене от £325 000 (~35,2 млн рублей) плюс налоги. Каждый автомобиль будет собираться в мастерской AC в Великобритании и иметь кузов из углеродного волокна, который длиннее, чем у оригинальной Cobra, чтобы сделать его более комфортным и удобным для современных водителей.

Хорошо известно , что в 1964 году Кэрролл Шелби и Питер Брок создали фастбэк Daytona Cobra в попытке улучшить скорость родстера в Ле-Мане, но в AC утверждают, что GT Coupe черпает вдохновение из концептуально похожего, но гораздо менее известного купе AC A98, появившегося ранее в том же году.

В обоих автомобилях использовался дизайн Kammtail, который также присутствует в новом GT. Но в отличие от A98 и Daytona, которые сочетали эту косоугольную заднюю часть с обтекаемой передней части, новое купе сохранило классическую переднюю часть Cobra с двумя круглыми фарами.

Daytona так и не добрался до Ле-Мана в 1964 году, потому что не был достроен вовремя, но A98 дошел. К сожалению, автомобиль не дошёл до финиша, попав в серьёзную аварию.