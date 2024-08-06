Эксперт объяснил, как правильно читать названия китайских автомобилей

Редакция Quto разобрала, как произносить марки китайских автомобилей. Российский рынок оказался разделен между атопроизводителями КНР. Но не каждый, кто покупает машину из Небесной империи, знает, что, например, BYD — это только «Би Уай Ди», но никак не «БИД», «БЫД» или «Бияди» (хотя последний вариант, с точки зрения самих китайцев, вполне корректен). А вот Tank, пожалуй, можно произвносить и как «Танк», и как «Тэнк». А что остальные бренды?

© Quto.ru

Haval

Авторы бренда предлагают верить, что название происходит от английского словосочетания «I have all» — «У меня всё есть». На китайском название звучит как «Ха фу» (где ударение идёт на первый слог), означая «свободный полёт».

В англоязычных странах покупатели кроссоверов и внедорожников этой «поднебесной» марки произносят нечто вроде «Хэв’л». Но российский офис считает единственной правильным вариантом произношения «Хавэйл».

Hongqi

Если верить таблице Палладия, то есть общепринятой системе транскрипции китайского на русский язык, название бренда «Красное знамя» — это «Хунци». Вот только реальное произношение самих китайцев отличается…

В итоге, российское представительство решило, что наиболее правильным будет наименование «Хончи», а, чтобы зарепить его, во время презентаций название марки на экранах, номерных табличках и в рекламных проспектах пишут кириллицей.

© BYD

Lixiang

С производителем гибридных автомобилей, который буквально взорвал рынок, дело обстоит максимально просто: «Лисян». А ещё проще говорить, читать и писать «Ли», так как название компании — Li Auto, в честь основателя Ли Сяна.

BYD

Наименование мирового лидера по выпуску электрокаров, компании BYD, — это аббревиатура от английского Build Your Dreams, то есть «построй свою мечту». Поэтому единственно правильное прочтение — «би уай ди», но никак не «БИД».

FAW

FAW тоже является сокращением. На этот раз — от First Automobile Works, что дословно переводится как «Первый производитель автомобилей». Хотя россиянам будет привычнее другая интерпретация — «Первый автозавод».

Во всех пресс-материалах сама компания настаивает на прочтении «ФАВ»: собственно, так фирму называет подавляющее большинство россиян. Однако более правильным является произношение «ФАУ».

© Geely

Geely

Китайцы произносят «цзи ли», то есть «счастье», «благополучие» или «сладкая жизнь». Для нас более привычным (и вполне корректным) является название «Джили» — с непременной постановкой ударения на первый слог.

Lifan

Lifan — что может проще? «Лифан»! Но сами китайцы спроизностя «ли фань», то есть «идти на всех парусах». Впрочем, этой марки родом из города Чунцин больше нет, а потому нюансы произношения отходят на второй план.

Livan

После банкротства небезызвестной марки Lifan новые хозяева решили отказаться от прежнего бренда, придумав новый — Livan. Вот только государство на Ближнем Востоке, как думают многие, здесь вообще ни при чём!

В английском языке Ливан — это Lebanon. Так что корректнее всего говорить «Ливэн», хотя нашу публику будет трудно переучить: у нас уже закрепилось прочтение «Ливан» — как «Лифан», только через букву «в».

Changan

Эту госкомпанию вполне допустимо называть «Чанган» — на это просзрачно намекает латинское написание. Однако жители КНР говорят иначе: «чан ань»! Или, если угодно, «Чанъань» — «стабильность», «порядок», «устой».

Chery

С маркой Chery сомнений должно быть меньше всего. «Чери» и точка! Если, конечно, не знать, что немалая часть населения Поднебесной говорит «чиури», то есть «удача». Для России этот вариант произношения не подходит точно.

SWM

В 1971 году двое итальянцев организовали для выпуска мотоциклов фирму SVVM, то есть Sironi Vergani Vimercate Milano, где два первых слова — это фамилии основателей, а два последних — названия городов.

В 2016 году разорившийся бренд выкупили китайцы, которые вместо двойной V стали писать одну W, а заодно придумали новую расшифровку: Speedy Working Motors. И хотя даже по радио говорят «Эс Вэ Эм», правильно будет «Эс Дабл Ю Эм».

© SWM

Dongfeng

То, что многие норовят назвать «Донгфенгом», на самом деле — «Дунфэн» (где ударная гласная «э»). В переводе — восточный ветер! Впрочем, в России легковушки будут продаваться только под маркой DFSK — «Ди Эф Эс Кей».

Kaiyi

Компания, что носит сложное наименование Yibin Kaiyi (Cowin) Automobile Co., пришла на российский рынок из китайской провинции Ибинь, а её торговая марка — «Кайи», с постановкой ударения на первый слог.

Jaecoo

Название суубренда компании Chery образовано от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»). И по логике, его надо читать «Йаку»… Но авторы новоиспечённого бренда настаивают на другом произношений — Джейку».

Voyah

Никаких «Войахов» — только «Войя»! И с ударением на «о». В китайском языке слово обозначается двумя иероглифами, где первый — это горный туман, а второй — замысел, за которым стоят новые идеи. Замысловато, не правда ли?