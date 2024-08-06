Депутат Крупник: за отсутствие триколора на знаке авто нужно лишать прав

В России необходимо ввести наказание за отсутствие изображения государственного флага на регистрационном знаке автомобиля, считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он предложил временно лишать за это водительских прав. Соответствующее обращение он направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову, передает RT со ссылкой на копию письма. В обращении депутат назвал странной появившуюся в России моду на установку номеров без триколора. Выдают их автовладельцам не в официальных регистрационных отделах, а у частных производителей, отметил он. "Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле", — говорится в письме. Крупник приравнял установку таких номеров к неуважению общества и официальной символике страны. Он призвал изменить КоАП и добавить туда статью за отсутствие триколора на номерах, предусмотрев наказание в виде временного лишения водительских прав. Напомним, в Госдуме также обсуждается законопроект о лишении прав за скрытые номера автомобиля. За это пока предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех месяцев, однако предлагается продлить этот период на срок от одного года до полутора лет.