Японец с индийским акцентом: тест-драйв Suzuki Baleno

Рынок диктует свои правила: хочешь купить недорогую машину и минимизировать риски при эксплуатации, получить гарантию, сервисную поддержку, любые запчасти в тот же день и понимание грядущих затрат? Тогда дорога одна – к дилерам Лады или с некоторыми оговорками в салоны официально продающихся в России «китайцев». Ну а если приоритеты другие, почему бы не присмотреться к параллельному импорту – например, Suzuki Baleno?

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Официальных цен на новый Suzuki Baleno по понятным причинам нет. На сайтах объявлений предложения на машины производства «Maruti Suzuki India Ltd» в наличии стартуют с 2,3 миллиона рублей. Дорого? О конкурентах еще поговорим. А пока стоит отметить, что наш сегодняшний Baleno в Европе уже не продают, вместо этого Suzuki переориентировала модель на внутренний индийский рынок, а также Эмираты – именно спецификация для ОАЭ сегодня и приезжает в Россию. Силовая установка у всех одна и та же: безнаддувная «четверка» 1,5 мощностью 105 сил с четырехступенчатым автоматом. Предельно просто и под японским шильдиком – что и ценят многие россияне.

Старый добрый

Распахиваю дверь, и накатывают воспоминания. Точно так же, типично по-японски благоухал новенький седан Baleno моего друга, купленный на шальные деньги в середине девяностых. Для нас, двадцатилетних пацанов, такое приобретение было тоже абсолютно «премиальным», хотя такого понятия тогда мы не знали. Это был космос! И вот я за рулем хэтчбэка 2023 модельного года. Да, комплектация у четырехметрового Baleno на первый взгляд неплохая. Тут есть система стабилизации и шесть подушек безопасности, климат- и круиз-контроль, камеры кругового обзора и бесключевой доступ, LED-фары. И все же меня не покидает чувство, что пленку отмотали лет на десять-пятнадцать двадцать назад.

В общем-то, это неудивительно, учитывая родословную Baleno, ведущую к 2015 году с промежуточным рестайлингом в 2019-м. Накладывает отпечаток и региональная специфика. Как насчет простенького проекционного дисплея-стекляшки, выезжающего из передней панели при нажатии кнопки? А как вам центральный монитор, транслирующий «мутную» картинку в лучших традициях становления современной мультимедиа? Сенсорное управление? Не слышали, привет кондовым кнопкам и заглушкам слева от руля. Даже потолок с коротким ворсом тут родом из девяностых.

Типичная бюджетная японская классика: автоматический режим лишь у водительского стеклоподъемника, центральный бокс-подлокотник крохотный, приборка аналоговая, парктроник только задний. И, конечно же, в машине для «теплых рынков» нет никаких «теплых опций»: не греются ни сиденья, ни форсунки омывателя, ни – что хуже всего – зеркала. Спасибо хоть заднее стекло можно освободить ото льда!

На втором ряду в машине впритык можно сесть втроем, но в дальнюю поездку лучше в таком составе не отправляться. Хотя центральный тоннель почти не мешает, а под передние сиденья даже в самом низком положении спокойно помещаются ступни, рослые пассажиры подпирают коленями спинки. Из приятных плюсов – дефлекторы вентиляции и пара USB-разъемов. Багажник интересный: короткий, но глубокий. Влезает в него больше, чем поначалу ожидаешь, но поднимать тяжелые вещи и грузить через высокий порог не очень удобно.

Понаехали

По железной части Baleno предлагает проверенные решения. Это атмосферник серии K15B с распределенным впрыском топлива, знакомый по Jimny. Коробка передач – четырехступенчатый гидромеханический автомат с механическим селектором и ветхозаветными режимами «2» и «L», отсекающими передачи выше второй и первой соответственно, а также кнопкой Overdrive, при нажатии которой автомат переключается вверх на более высоких оборотах и не забирается выше третьей передачи. С непривычки кнопку Overdrive нетрудно зацепить, когда тянешься к разъему USB, а еще я периодически проскакивал режим Drive и переводил рычаг в положение 2. В остальном нет никаких эргономических заморочек и сюрпризов.

Baleno прямолинейно использует весь потенциал силовой установки: быстрый, «аналоговый» отклик на подачу топлива, и машина устремляется вперед под громогласный аккомпанемент двигателя. Хэтч массой менее тонны честно везет на свои 105 л.с., а коробка просто не может запутаться в немногочисленных передачах. В итоге прогнозировать обгоны несложно, потому что и возможности автомобиля абсолютно понятны.

Оптимальная крейсерская скорость Baleno пролегает в диапазоне 100-130 км/ч. Ехать быстрее не очень хочется – двигатель выходит за обороты более четырех тысяч и начинает назойливо зудеть, да и дорожные шумы не способствуют комфорту. Кроме того, именно на скорости чуть за сотню машина укладывается в очень приятный расход до 7 литров на 100 км. И дело не только в экономии, но и в возможности отсрочить заезд на заправку – бензобак тут объемом всего лишь 37 л.

В части управляемости Baleno тоже демонстрирует грамотный инженерный подход. Машина сочетает типичный переднеприводный характер с неплохой плавностью хода, электроусилитель обеспечивает внятное реактивное усилие. Хетчбэк не претендует на спортивность, но заправлять его в повороты одно удовольствие.

Уже сдав машину в пресс-парк, я позвонил другу: а помнишь тот Baleno 1997 года? Борис, конечно, помнил! Он всегда обожал автомобили и по молодости тратил на них все до последней копейки, но за священных коров не держал – ездил много, быстро и неаккуратно. Вот и бедный Baleno гонял на предельных скоростях в другие города, скакал через раздолбанные трамвайные пути, выезжал на пикники с девчонками, шаркая днищем и порогами по подмосковным пролескам. Машина был простая, довольно шумная и не слишком просторная, но она совершенно не ломалась и была продана спустя 120 тысяч километров без потерь.

Теперь на поделенном между Ладой и «китайцами» рынке полуофициальному Suzuki Baleno с учетом специфического оснащения громкого успеха не снискать. Впрочем, цена на фоне конкурентов не кусается, а японское качество, пусть и индийского разлива, плюс инженерная простота нынче дорогого стоят.

Кто еще?

Итак, как насчет Лады? Даже самая дорогая из «гражданских» Вест заметно дешевле Baleno. Приподнятый универсал SW Cross длиной 4445 мм со 122-сильным мотором 1,8 и китайским вариатором в топовой комплектации стоит по прайсу 2,11 миллиона рублей. Правда, ESP в нём не будет, подушек безопасности всего две, а кондиционер – с ручным управлением. Зато клиренс 209 мм, полный набор обогревов и богатая на вид и функционал медиасистема с экраном диагональю 10,4 дюйма.

Пожалуй, второй и последний альтернативный вариант из пятидверок и «не-кроссоверов» – это Solaris KRX (бывший Kia Rio X). Согласно официальному прайс-листу, машина выпускается только со 123-сильным мотором 1,6 и 6-ступенчатым автоматом. Но даже этот небольшой хэтч при длине 4275 мм заметно крупнее Baleno. Весомый аргумент – репутация многолетнего бестселлера. Имя сменилось, но всё остальное прежнее. Цены лежат в диапазоне 2,06-2,35 миллиона рублей. Возрожден и седан Hyundai Solaris (теперь он зовется Solaris HS), и его ценообразование странное. Если верить данным на официальном сайте, между версиями 1,4 МТ, 1,4 АТ, 1,6 МТ и 1,6 АТ с одинаковым оснащением разница в цене составляет всего 9000 рублей: машины стоят от 2 010 000 до 2 019 000 рублей.

Китайские марки хэтчбеками нас не балуют, поэтому из альтернатив Suzuki Baleno можно рассмотреть только седаны. Changan Eado Plus за 2,33-2,4 миллиона рублей предлагает 4730 мм длины (почти D-класс!), 150-сильный турбомотор 1,4 с преселективным роботом. Для «китайца» у машины неплохо настроенные силовой агрегат и рулевое управление. Они подзуживают ехать азартно, а в спокойном режиме на трассе укладываются в 6,5 л/100 км. Забавно, что при разнице в 70 тысяч рублей базовая комплектация абсолютно не имеет смысла. Одна только панорамная крыша оправдывает такую доплату. А к ней в старшей версии еще прилагаются адаптивный круиз-контроль (это самая дешевая модель на нашем рынке с такой опцией), камеры кругового обзора, также работающие в режиме видеорегистратора, вентиляция передних кресел (обогревов никаких нет), складная спинка заднего сиденья, цифровая приборка и еще несколько мелочей.

Geely Emgrand привлекает тем же, что и Suzuki: двигателем без турбины (1,5, 122 л.с.) и классическим автоматом (уже современным, 6-ступенчатым). Корни у автомобиля не японские, но без участия Volvo не обошлось, что тоже внушает уважение. Комплектации с механической коробкой стоят 2,01-2,07 миллиона рублей, с автоматом – 2,22-2,49 миллиона. Поставки официальные, бренд давно работает в России через собственное представительство и входит в число лидеров по продажам. Emgrand длиной 4638 мм намного просторнее Baleno. С автоматической коробкой Geely продается в трех уровнях оснащения. Легко подобрать набор опций под свои потребности. Правда, боковые подушки и шторки безопасности ставятся только на топовую версию.

В общем, тут хочется вспомнить русскую народную поговорку «выбирай – не хочу». Которая в наши дни звучит как-то двусмысленно.