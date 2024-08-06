Как большой Cadillac CT5 превращали в Driver's car

Американский взгляд на конкурента для BMW M5: как инженеры General Motors сперва спроектировали для седана бизнес-класса Cadillac CT5 «заряженную» версию Blackwing, а затем дополнительно её «заострили» при помощи пакета «Precision Package». Возможно, самое удивительное — то, что они не стали увеличивать мощность двигателя: компрессорная «восьмёрка» 6.2 и так развивает 677 лошадиных сил — более чем достаточно даже для пятиметрового заднеприводного седана. Зато серьёзно взялись за шасси — перетряхнув конструкцию подвески и применив наработки из кольцевых гонок. Мы в редакции «Мотора» питаем слабость к быстрым седанам, поэтому внимательно изучили, кто и как работал над супер-Кадиллаком.

© Motor.ru

Вообще-то, предъявлять претензии в недостаточном драйве Кадиллаку CT5-V Blackwing особенно не за что. Представленный в 2021 году суперседан получился с харизмой и характером — соединив традиционные американские «мускулы» с удивительно проворными повадками.

Запоминающаяся внешность — гармоничная и агрессивная (да ешё и эффективная аэродинамически). Могучий V8 6.2 от Корвета — с компрессором Eaton, дающим не только мощность в 677 лошадиных сил, но и ни с чем несравнимый подвывающий звук. С выхлопной системой, в настройку которой угрохали кучу времени, но в итоге всё-таки добились нужного саунда. Ручная коробка передач — которой нет ни у кого из конкурентов (при этом выбрать 10-ступенчатый автомат тоже можно). Наконец, толково настроенное шасси с хитрым задним дифференциалом, где коэффициент блокировки задается многодисковой муфтой Magna с электронным управлением.

Да, отсутствие полного привода не позволяет ему на равных соперничать с BMW M5, Mercedes-AMG E 63 и Audi RS6 по разгонной динамике. В идеальных условиях отметку 60 миль в час (97 км/ч) Cadillac преодолевает за 3,6 секунды — ошеломляюще быстро, но... скажем, уходящий BMW M5 F90 более чем на полсекунды быстрее.

А ещё не можем удержаться и не съязвить: если вес американского седана сравнивать с гибридной BMW M5 новейшего образца, то Cadillac покажется прямо-таки пушинкой — его масса составляет 1870–1878 килограммов против 2,5 тонн у «баварца».

© Cadillac

При этом мы понимаем, что Blackwing для Кадиллака — это в первую очередь имиджевый проект. Компания не раскрывает детализированные данные по продажам, но источники издания GM Authority указывали, что за год выпускается лишь около тысячи «чёрных крыльев» двух моделей — CT4 и CT5 (которые примерно соответствуют «трёшке» и «пятёрке» BMW).

Если же взглянуть на большую картину, то окажется, что сама по себе модель CT5 довольно успешна. Скажем больше: неожиданно для нас в 2023 году она оказалась самым продаваемым Кадиллаком, опередив даже кроссоверы этой марки! Например, в 2023 году в США было продано 18,6 тысячи машин, а основным рынком для них стал Китай, где продали 84,5 тысячи седанов производства СП SAIC-GM. Для сравнения, BMW продал в прошлом году в США 22,4 тысячи «пятёрок», общий же тираж превысил 250 тысяч машин: разница большая, но не убийственная!

Петролхеды для петролхедов

В кадиллаковской команде разработчиков уже давно собрались настоящие энтузиасты. Суперседаны CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing — это плод совместной идеи руководителя инженерной команды Брэндона Вивиана и тогдашнего шеф-инженера Тони Рома (с июня он возглавляет работы над Chevrolet Corvette). Оба — постоянные участники и регулярные призёры гонок клуба SCCA. А на счету Ромы — свыше полутора тысяч кругов на Северной петле Нюрбургринга в ходе испытаний и участие в «24 часах Нюрбургринга».

Вот что вспоминал Вивиан в разговоре с журналистами: «Это был 2015 год. Мы сидели на пит-уолле автодрома Circuit of the Americas в Остине, закончив испытания ATS-V и CTS-V («заряженные» машины предыдущего поколения — прим. ред.), и обсуждали — у нас получились действительно классные машины, но была масса способов добавить им ещё характера. Так и родилась идея «Чёрных крыльев».

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

Напомним, что в основе Cadillac ATS и CTS третьего поколения лежала разработанная специально для них платформа, также использованная на Chevrolet Camaro шестого поколения. Потом в модернизированном виде её применили на седанах Cadillac следующего поколения под новыми индексами CT4 и CT5.

CT4 и CT5 запустили в производство в 2019 году, тогда же в серию пошли умеренно заряженные V-версии: CT4-V c четырёхцилиндровым турбомотором 2.7 мощностью 325 лошадиных сил и CT5-V с 365-сильным турбомотором V6 3.0. А в 2021-м стартовало мелкосерийное производство по-настоящему экстремальных флагманских версий: CT4-V Blackwing с турбомотором V6 3.6 мощностью 479 сил и CT5-V Blackwing с 677-сильной компрессорной «восьмёркой» 6.2.

Старт в «кольце»

Несколько лет назад в кадиллаковскую инженерную команду перевели Алекса Макдоналда — прежде он занимался Корветом, а теперь стал шеф-инженером по легковым Кадиллакам. Он и рассказал, откуда взялась идея создать для CT5-V Blackwing ещё более экстремальный вариант в виде пакета доработок «Precision Package».

На момент его прихода небольшая группа специалистов работала над гоночными запчастями для компактного шестицилиндрового Кадиллака CT4-V Blackwing (сейчас на CT4 в классе Touring 2 американского чемпионата SCCA ездит гонщик-ветеран Джон Хейнерици — бывший инженер GM). Конечно, налаживать производство гоночной машины не собирались — но почему бы не попробовать её компоненты на старшей модели CT5? Благо, платформа одна и многое взаимозаменяемо.

© SCCA

В результате гоночные запчасти перекочевали на опытный CT5 белого цвета под кодовым наименованием «Skeeter». «На него установили кастомные амортизаторы и очень интересно доработанную подвеску. Получилась отличная трековая машина — которая, конечно, мало подходила для обычных дорог. Но она была такой захватывающей, такой веселой для водителя! Настоящий Blackwing, только гораздо сильнее заточенный для трека» — вспоминал Макдоналд начало проекта.

Точность для «чёрного крыла»

Взяв эти компоненты за основу, было решено адаптировать их для серийного выпуска — но сдвинув повадки машины немного от чистого спорта в сторону большего комфорта. За точку отсчёта взяли high-performance шины Michelin Pilot Sport Cup. «Они дают невероятный контроль над машиной — а многие из владельцев, выезжающих на трек, сами и так ставили Michelin PSC» — пояснял инженер.

Но этот выбор обнажил проблему: шасси обычного CT5-V Blackwing чересчур по-граждански настроено — с трековой резиной машина получает невероятный «зацеп», а вот эффективно реализовать мощность не получается. Стоит на выходе из поворота как следует добавить тяги, и задняя часть просто плывёт наружу вместо разгона.

© Cadillac

Пришлось перенастраивать задний дифференциал eLSD — новая программа управления блокировкой позволила нивелировать недостаток. Вкупе с более жёсткими пружинами и новыми амортизаторами это заметно повысило возможности машины: «открываться» на выходе из поворота можно значительно раньше и сильнее.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

На самом деле, объём доработок гораздо больше — проще было бы написать, чего менять не стали. В пакет Precision Package входят новый передний стабилизатор поперечной устойчивости; оригинальные кулаки передней подвески, дающие увеличенный развал; более жёсткие пружины и перенастроенные под них амортизаторы; свои верхние опоры для переднего «Макферсона»; задние кулаки с увеличенным диапазоном регулировки развала. А для самых изощрённых энтузиастов трековой езды — оригинальные тяги для регулировки схождения (причём они поставляются отдельно, и их надо монтировать самим).

© Cadillac

© Cadillac

Кроме того, изменены продольные рычаги задней подвески, а в креплении подрамника использованы усиленные передние сайлент-блоки. «Мы пробовали полностью жёсткое крепление, но с ним подвеска грохотала на малейших неровностях, ощущались удары» — пояснил Алекс Макдоналд. Вместо этого решили использовать традиционный резиновый сайлент-блок, просто очень высокой жёсткости (в 11 раз превышающей штатную). Макдоналд обещает, что на обычных дорогах прибавка жёсткости будет практически незаметна: очевидной она станет лишь при проезде «лежачего полицеского» по диагонали.

Амортизаторная магия

К пружинам увеличенной жёсткости потребовалось перекалибровать амортизаторы: если этого не сделать, машина будет «прыгать» на неровностях — как бывает при гаражном тюнинге, когда болгаркой срезают несколько витков. Но в случае Кадиллака CT5 амортизаторы были не простые, а адаптивные MagneRide американской фирмы Delphi.

© Cadillac

Система не новая, известна уже двадцать лет: вместо масла внутри работает магнитореологическая жидкость, изменяющая свою вязкость в зависимости от напряжения, которое подается на катушку индуктивности. Электроника получает данные с датчиков на каждом колесе с частотой до тысячи раз в секунду — и мгновенно меняет сопротивление амортизаторов. Теоретически, это позволяет получить практически идеальный амортизатор, имеющий оптимальную жёсткость в любых дорожных условиях. Но на практике... всё сложно. По нашему прошлому опыту, система часто не успевала выбрать подходящую жёсткость — и на неровностях подвеска пропускала на кузов удары...

Кадиллаковцы рассказывают, что на CT5 избавились от этой проблемы благодаря переходу на амортизаторы MagneRide четвёртого поколения. Их главное отличие — в иных колёсных датчиках: вместо потенциометров, измеряющих перемещение рычага подвески, на поворотных кулаках установлены акселерометры, непосредственно замеряющие ускорение колеса. Макдоналд говорит, что прежняя система хорошо справлялась лишь с большими переменами рельефа, тогда как новой под силу серии частых неровностей.

Прощальный тур

Появление доработанных машин с пакетом «Precision Package» совместили с обновлением модели: базовый CT5 с рестайлингом продаётся ещё с весны этого года, летом началось производство «заряженных» седанов CT5-V и CT5-V Blackwing в обновлённом виде, а производство машин в версии «Precision Package» обещают начать в начале следующего года.

© Cadillac

Уже по крохотным тиражам, которыми выпускается обычное «Чёрное крыло», мы можем понять: версия «Precision Package» станет очень мелкосерийной. Возможно, это будет самый редкий Cadillac современной эпохи. Сколько машин сделают? Сотню, две в год?

Нам кажется очевидным, отчего джи-эмовские инженеры столько сил, упорства и любви вложили в доводку этих машин — в лучшем случае, бессмысленных с коммерческой точки зрения. Ведь по сути, это лебединая песня в их петролхедских биографиях. Кадиллаковские боссы уже давно объявили, что Blackwing станет последним «заряженным» автомобилем марки с бензиновым двигателем. Дальше — только светлое электромобильное будущее! Но это не точно...