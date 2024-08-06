Мотор 1.5, робот и полный привод – проверенный кроссовер по адекватной цене

Эксперт «За рулем» рассказал о Haval Jolion 4x4 стоимостью от 2 449 900 рублей.

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Несмотря на сегодняшнее обилие кроссоверов на российском авторынке, найти полноприводный вариант не так уж и просто, да еще и за адекватную сумму. Но наш эксперт Юрий Тимкин подобрал несколько интересных вариантов, среди которых особо выделил Haval Jolion. Его цена самая приятная из всех - от 2 449 900 рублей. Ведь автомобиль выпускают в России, даже двигатели производят у нас же.

Эту модель оценили и покупатели – в первом полугодии продано 35,2 тысячи таких автомобилей. Мнение специалиста Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»: – На полноприводную версию устанавливается турбомотор 1.5 отдачей 150 л.с. Двигатель достаточно бойкий. А вот про идущий в тандеме с ним робот с двумя сцеплениями такого не скажешь – переключается подчеркнуто неспешно. К ходовым качествам особых нареканий нет – спасибо независимой задней подвеске (на версию 2WD ставят упругую балку).

К слову, в начале года Jolion был модернизирован. Изменения технику не затронули. Чуть подновилась внешность. Салон стал более эргономичным (рулевая колонка теперь регулируется не только по наклону, но и по вылету) и оснащается богаче – топовые версии теперь располагают вентиляцией водительского кресла. О других полноприводных кроссоверах за разумные деньги, которые можно найти на нашем рынке, читайте в материале «4х4 за разумные деньги — укладываемся в 2,5-3 млн».