Автоэксперт назвал минусы китайских машин

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников перечислил основные недостатки китайских автомобилей в беседе с "Лентой.ру".

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По словам Стрельникова, китайские авто при всей своей современности иногда страдают от проблем с качеством сборки и использования дешёвых материалов в отделке салона. Также пока всё ещё встречаются проблемы с лакокрасочным покрытием и антикоррозийной обработкой кузова.

Для России актуален вопрос с запчастями: появилось много новых брендов, а ассортимент продукции, необходимой для обслуживания ограничен и продаётся по высокой цене.

Неоднократно говорилось о том, что красивые китайские мультимедиа пока далеки от совершенства: софт нуждается в доработке и повышении юзабилити меню и подсистем.

Параллельный импорт мог испортить впечатление от китайских автомобилей: поставленные таким путём машины не имеют адаптации ни к российскому климату, ни к дорожным условиям, поэтому можно встречать отзывы о том, что у "китайцев" недостаточные надёжность и комфорт.

Тем не менее, отметил Стрельников, китайские автомобили стремительно прогрессируют, а многие из минусов являются преодолимыми.

Ранее "РГ" рассказала, во сколько может обойтись ремонт "робота" на китайском авто.