«Ждите беды»: россиянам объяснили, что не так со скидками на китайские автомобили

Политика китайских автомобильных брендов в России, предлагающих постоянные скидки на машины, дискредитирует саму идею дисконта, считает управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин.

«Если постоянные скидки-скидки-скидки… появляется ощущение, что ты купил машину дорого, а она очень сильно и быстро теряет в цене. Это однозначно будет сказываться на репутации бренда», — объяснил Гераськин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, китайские бренды, занявшие освободившийся российский рынок в 2022 году, решили, что будут продавать машины дорого, из-за чего в один день «рынок встал». Производителям пришлось запустить скидки, от которых они уже не могут отказаться. При этом дилеры пытаются отбить дисконт навязыванием дополнительного оборудования и финансовых продуктов по «не очень конкурентной стоимости», подчеркнул Гераськин.

«Есть скидки от производителя, они достаточно стандартные, но потом накладывается еще желание какого-то дилера выглядеть лучше, чем его конкурент. Придумать схему, как занизить стоимость на машину, а потом получить, скажем так, возврат этой цены через добавленную стоимость на других услугах. Поэтому надо разделять две вещи: скидки от производителей и скидки от дилеров. Если вам предлагают автомобиль за полцены, ждите беды», —заявил он.

Время такого подхода в продажах заканчивается, считает Гераськин. По его словам, покупатели научились сравнивать цены, кроме того, у них появилась возможность купить машину онлайн по конкретной указанной в предложении цене.

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