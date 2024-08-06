Nissan создала охлаждающую автомобильную краску

В Nissan придумали охлаждающую краску для автомобилей. Она использует принцип радиационного охлаждения, иными словами, отражает солнечные лучи и не дает тепловой энергии проникать внутрь структуры. Краска устойчива к различным видам воздействий, но при этом может снизить температуру поверхности на 12 градусов, а в салоне — на пять. В результате будет расходоваться меньше энергии на охлаждение, а значит, уменьшится нагрузка на силовую установку и повысится общий комфорт.

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Компания Nissan разработала новую автомобильную краску, которая по характеристикам не уступает обычной, но способна охлаждать машину в жаркие летние дни. Эмаль создана в партнерстве с фирмой Radi-Cool, специалистом по так называемому пассивному радиационному охлаждению (radiative cooling). Суть технологии в использовании метаматериала, специального композита, состоящего из двух реагирующих на свет частиц с особой микроструктурой.

Первые частицы отражают инфракрасное излучение ближнего диапазона. Оно вызывает молекулярные вибрации внутри входящей в состав красок смолы, что приводит к выделению тепла. Вторые создают электромагнитные волны, которые активно противодействуют солнечным лучами, перенаправляя энергию обратно в атмосферу. Охлаждающая эмаль уменьшает температуру поверхности на 12 градусов. В салоне будет холоднее на пять, но даже это снизит нагрузку на систему кондиционирования и силовую установку.

© Nissan

Краски с эффектом радиационного охлаждения уже используют для зданий и сооружений. Они не имеют прозрачного защитного слоя и оставляют меловой след при прикосновении. Автомобильную версию пришлось создавать с учетом внутренних стандартов качества и адаптировать под распылители. С момента начала разработки в 2021 году в Лаборатории передовых материалов и технологий обработки Nissan протестировали более 100 образцов, и сейчас ученые достигли толщины слоя 120 микрон, что примерно в шесть раз толще обычной автомобильной краски.

© Nissan

Эмаль устойчива к реагентам, сколам, отслаиванию, царапинам и вдобавок демонстрирует постоянство цвета и необходимый уровень ремонтопригодности. По мере развития технологии стоит ждать появления более тонкослойных покрытий, но с той же охлаждающей эффективностью. Большой потенциал использования краски ниссановцы видят в сегменте легкого коммерческого транспорта и автомобилей специальных служб — там, где машины большую часть времени находятся в движении.