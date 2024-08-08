Зачем на некоторые модели Subaru ставили третью фару

Автомобильная история знает много примеров нестандартного использования привычных вещей. Так, например, некоторые модели Subaru 80-х годов оснащались третьей фарой, интегрированной в переднюю решётку. Но зачем она была нужна?

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Можно подумать, что «третий глаз» — это дополнительный дальний свет, но назначение центральной фары было совершенно иным. По мнению разработчиков Subaru третья передняя фара могла пригодится во время обгонов. Она так и называлась — «Обгонная фара».

Идея заключалась в том, что водитель увидев в зеркале заднего вида сразу три включенные фары, водитель обгоняемого автомобиля, не станет совершать резких маневров. Очень спорное применение и куча вопросов к её эффективности.

Куда лучше было бы использовать её в качестве мощное третьей фары дальнего света, но при включении дальнего цвета центральная фара сразу же выключалась и пряталась за эмблемой передней решётки.

Интересная опция досталась Subaru Leone/GL и Subaru BRAT, но они были не единственными автомобилями с тремя передними фарами. Были ещё Tucker 48, Tatra 87, Maserati A6G Spider Frua и несколько других эксклюзивных моделей.