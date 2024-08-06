На рынке России появился полноприводный Genesis G90

На рынке России появился Genesis G90 по цене от 17,9 млн рублей.

© За рулем

На российском рынке появились автомобили второго поколения Genesis G90 2024 по цене от 17,9 млн рублей. Модель отличают высокопроизводительная силовая установка и богатое оснащение.

Под капотом Genesis G90 Royal стоит турбированный двигатель объемом 3,5 л, мощностью 415 л.с. и 530 Нм. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода седан гарантирует плавное вождение.

У Genesis G90 достаточно внушительные габариты: 5275х1930х1490 мм. Машину уже предлагали в России в модификации с удлиненной колесной базой. Стоимость такой версии оценивалась не менее чем в 27 млн рублей. Седан оснащен большим количеством высококлассных функций, включая акустическое ветровое остекление и активную систему шумоподавления.

Система пневматической подвески и двадцатидюймовые легкосплавные диски обеспечивают плавную и комфортную езду. Расширенные функции безопасности и удобства включают в себя систему камер по всему кузову, адаптивные фары и функцию автоматического управления дальним светом.