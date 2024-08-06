В России появилась альтернатива Lada Vesta из Кореи

Дилеры привезли в Россию новые компактные седаны Kia Pegas за 1 667 000 рублей.

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Ритейлеры начали продажу новых компактных седанов Kia Pegas в России. В начале августа автомобили стали доступны на одной из онлайн площадок, где можно выбрать как готовые автомобили, так и заказать их.

Цены стартуют с отметки 1 667 000 рублей. Например, по этой цене мультибрендовый дилер из Перми предлагает седан Kia Pegas 2024 года на заказ. В описании объявления указано, что это «цена под ключ в РФ, включающая полное таможенное оформление, действующие пошлины и сборы», и покупатель получает полностью готовый к регистрации автомобиль с необходимыми документами.

Комплектация Elite включает четыре подушки безопасности, отделку интерьера экокожей, датчики давления в шинах, мультимедийную систему с ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay, 12-вольтовую розетку, кондиционер, задний парктроник с камерой заднего вида, многофункциональный руль, 14-дюймовые литые диски и многое другое.

Самый недорогой Pegas из наличия продаётся в Казани, где местный автосалон предлагает его за 1 770 000 рублей. В этой комплектации есть подогрев заднего стекла, кондиционер, медиасистема, электростеклоподъемники, люк в крыше и бортовой компьютер. Все автомобили Kia Pegas переднеприводные и оснащены 95-сильным атмосферным двигателем объемом 1,4 литра, агрегатированным 4-ступенчатым автоматом.

Эта модель была задумана как очень бюджетный седан, даже бюджетнее Kia Rio четвертого поколения, с которым делит платформу и агрегаты. Выпускают Пегас в Китае на СП Dongfeng Yueda Kia. Основные рынки сбыта: Китай, Египет, Филиппины, Вьетнам и ЮАР.