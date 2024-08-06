Фотопост: лучшие автомобили фестиваля Янгтаймер-Фест

В Подмосковье на территории усадьбы Гребнево состоялся Янгтаймер-Фест – фестиваль, посвящённый машинам из недавнего прошлого: янгтаймерам и олдтаймерам. Основная идея мероприятия состояла в общении единомышленников, а вход в выставочную зону был совершенно бесплатным. Посетителям предоставлялась уникальная возможность не только сфотографировать редкие автомобили, но познакомиться с их владельцами. Мы не могли пропустить такое событие и подготовили для вас фотогалерею с самыми яркими экземплярами.

Старинная усадьба Гребнево – это уникальная архитектура в стиле классицизма, потрясающая природа и большой Барский пруд.

© Светлана Парфенова

Усадьба находится в 28 километрах от МКАД в городском округе Щелково рядом с Фрязино – совсем недалеко от Москвы, так что она является отличной площадкой для проведения фестивалей.

© Светлана Парфенова

Состоявшийся здесь Янгтаймер-Фест собрал вместе редчайшие автомобили из разных городов России.

© Светлана Парфенова

Основной акцент был сделан на олдтаймерах и янгтаймерах.

© Светлана Парфенова

Но была создана и зона для современных машин.

© Светлана Парфенова

Все участники, естественно, проходили тщательный отбор.

© Светлана Парфенова

Совершите прогулку по фестивалю, посмотрев нашу яркую фотогалерею.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова