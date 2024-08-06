Эксперт объяснил сокращение количества жалоб на ОСАГО

ЦБ РФ зафиксировал снижение жалоб на доступность ОСАГО в 10 раз. Эксперты Центробанка связывают это с сокращением числа обращений в отношении страховщиков и МФО — на 40,2 и 32,7% соответственно. Регулятор уточнил, что добиться снижения количества жалоб на недоступность полисов ОСАГО уменьшилось почти в 10 раз удалось благодаря систематической работе со страховыми компаниями, проверкам и контролю.

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Руководитель проекта «За права заёмщиков» Народного фронта Евгения Лазарева считает, что сокращение числа жалоб на доступность ОСАГО и заметный рост уровня удовлетворённости автовладельцев страховыми услугами связано с цифровизацией. Эксперт отмечает стабильный ежегодный рост продаж е-полисов. Так, на конец 2023 года доля электронных полисов превысила 60%.

По данным РСА, только за первое полугодие этого года в России было продано 13,6 миллиона полисов е-ОСАГО, что на 14% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Больше всего таких полисов продано в Москве (1,3 миллиона полисов е-ОСАГО), Московской области (744 тысячи), Краснодарском крае (564 тысяч), Свердловской области (458 тысяч), Санкт-Петербурге (442 тысячи).

Эксперт констатирует, что на рост удовлетворённости клиентов влияют сервисы проверки подлинности полисов и проверки КБМ, а также возможность оформления Европротокола через Госуслуги, что позволяет оформлять ДТП без участия ГАИ. В настоящее время более половины аварий оформляются таким образом, хотя ещё в прошлом году это был каждый третий случай.