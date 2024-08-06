Дилеры рассказали, когда начнут дорожать автомобили

По словам директора розничных продаж АГ "Авилон" Ильи Петрова, рост цен на новые автомобили ожидается уже в августе, до вступления новых ставок по утилизационному сбору.

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Он рассказал "Известиям", что в июле и начале августа наблюдается повышенный интерес клиентов, подогретый новостями о повышении ключевой ставки ЦБ и ожиданием роста утильсбора.

Он добавил, что динамика продаж стабильна, покупатели торопятся совершить сделку в ближайшее время.

Сегодня "Автостат" сообщил, что в прошлом месяце в РФ реализовали 136 221 новую легковушку, динамика относительно июля 2023-го - +42,4%. Lada заняла 26,15% рынка, Haval - 12,24%, Chery - 10,44%.

Если говорить о моделях, то первое место занимает Lada Granta. Тираж составил 18 164 автомобиля. На втором месте - Lada Vesta (9761 машина). Топ-3 замыкает китайский кроссовер Haval Jolion, который выбрали 8292 человека.

Ранее "РГ" сообщала, что Минпромторг России готовит введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на автомобили до 2030 года. Первое повышение ставки ожидается уже 1 октября 2024 года и составит в среднем на 70-85%.