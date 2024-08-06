Эксперт рассказал, законны ли ГРЗ без флага и где их можно получить

Номера без флага РФ – это госзнаки старого образца, которые выдавали автомобилистам в начале 90-х годов. С 1994 года таблички получали только водители из Санкт-Петербурга, Башкортостана, Приморья и Татарстана.

© АвтоКод

В наши дни ГАИ выдает российские госзнаки с триколором, но на дорогах встречаются автомобильные номера без флага. Откуда они берутся, законно ли их использование, можно ли заработать штраф за номера без флага – ответы на эти и другие вопросы в материале «Автокода».

Как выглядят номера без флага

Номера без флага России выглядят как стандартные госзнаки на авто. У них имеются те же самые элементы: серия, номер, код региона и надпись RUS.

Отсутствует лишь триколор, а надпись RUS смещена и выдается над поверхностью.

Номера без флага: законны или нет?

Требования к госзнакам прописаны в ГОСТе Р 50577-2018. Подробно об этом рассказывает руководитель группы юридическая помощь «ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

– Госзнаки должны содержать разрешенные цифры, буквы, обозначение региона регистрации ТС, надпись RUS на латинице. Изображение триколора разрешается использовать дополнительно. Если на номерной табличке отсутствует флаг, номер отвечает ГОСТу, ее использование не считается правонарушением, – говорит эксперт.

Таким образом, на вопрос, разрешены ли номера без флага, отвечаем – разрешены.

Можно ли ездить с номерами без флага

Так как номера без флага не нарушают требования ГОСТа, с ними можно ездить по российским дорогам.

Водителя не привлекут к ответственности, если госномера:

хорошо читаются;не имеют повреждений;соответствуют ГОСТу

Если номера не отвечают нормам, водителя предупредят или выпишут штраф по ст. 12.2 КоАП на сумму 500 рублей. В первые 20 дней штраф можно погасить со скидкой. Оплата штрафов ГИБДД по госномеру авто доступна на «Автокоде».

После оплаты сервис высылает на электронную почту выписку из банка и передает данные в ГАИ.

Как получить номера без флага

Номера без флага можно лишь купить. ГАИ выдает таблички с изображением триколора.

Заказать номера без флага можно в специализированной организации, имеющей полномочия от МВД на изготовление госзнаков. Автовладелец самостоятельно решает, какой именно номер без флага купить. Так, он может заказать жирные номера без флага (с более толстым шрифтом), главное – чтобы табличка соответствовала закону о номерах.

Чтобы сделать номера без флага, водителю даже необязательно ехать в лицензированную компанию – специалисты предоставляют услуги как оффлайн, так и онлайн либо высылают номерные знаки по почте.

Сколько стоят номера без флага

Цены на изготовление дубликатов номера без флага различаются в разных регионах. Например, в Москве они стартуют от 1 000 рублей за штуку. Жирные номера на машину без флага стоят в среднем 4 000 рублей за комплект.

Почему номера без флага

Российские номера без флага – личный выбор водителя.

Есть несколько причин, по которым автовладельцы предпочитают номера без флага РФ:

Думают, что дорожные камеры не считывают госномера. Это заблуждение. Устройства фотовидеофиксации «видят» госзнаки и с триколором, и без него.Считают, что номера блатные. В 90-х годах номерами пользовались силовые ведомства и органы власти, а сегодня – дипломаты, военные и полицейские. Водители думают, что авто с номерами без флага не будут тормозить гаишники. Но это заблуждение.Не хотят привлекать к себе внимание антироссийских вандалов за рубежом. Однако отсутствие триколора ранее затрудняло пересечение границ РФ: осенью 2022 года – на въезде в Грузию, а летом 2023-го – на выезде из Турции.

Запрет на номера без флага

В апреле 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил ввести запрет на номера без флага. До конца текущего года ответственные органы должны внести соответствующие поправки в ГОСТ. Если изменение вступит в силу, использование номеров без триколора будет считаться нарушением закона – водителям начнут выписывать штраф за номера без флага. Запрет не коснется дипломатических номеров и номеров без триколора, купленных ранее.

Если оригинальный госзнак без триколора затрется, пострадает в ДТП или потеряется, владелец сможет заказать дубликаты номеров без флага на машину даже после вступления в силу поправок к ГОСТу. Правда, пока не понятно, каким образом ГИБДД это будет отслеживать.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли поставить машину на учет с номерами без флага?

Да. Флаг на госзнаке в настоящее время является опцией, а не обязательным элементом. Авто можно зарегистрировать в ГИБДД, штраф за номера без флага не назначат.

Что будет, если на номере нет флага?

Ничего. С таким номером можно спокойно передвигаться по российским дорогам и ставить машину на учет. Но если в ГОСТ внесут поправки и сделают триколор обязательным элементом госномеров, водителям будут выписывать штрафы.

Где взять номера без флага?

Можно ли сделать номера без флага в ГАИ – частый вопрос среди автолюбителей? Номера можно купить в фирме, специализирующейся на изготовлении госзнаков.

Можно ли сделать дубликаты номеров без флага?

Да, можно. Госзнаки без триколора законны, и автовладелец сам решает, какую табличку ему заказать – с флагом или без. Чтобы изготовить госзнак, нужно прийти в аккредитованную фирму с водительскими правами, паспортом, ПТС и СТС автомобиля.