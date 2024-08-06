Эксперт назвал три причины появления трещин в двигателе автомобиля

Основными причинами образования трещин в моторе являются повышение давления в системе охлаждения, что ведет к перегреву агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

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«Если двигатель перегревается, металл блока цилиндров расширяется, что может привести к появлению трещин. Стоит учитывать, что к перегреву могут привести проблемы с системой охлаждения, такие как недостаток антифриза, засорение радиатора или неисправный термостат», — сказал эксперт.

Еще одной причиной появления трещин в блоке цилиндров мотора является его гигроскопичность — способность поглощать влагу. Это ведет к тому, что со временем доля воды в составе охладителя растет, и при замерзании он расширяется, что и приводит к повреждению двигателя. Необходимо при прохождении каждого техобслуживания контролировать плотность охлаждающей жидкости, сказал эксперт.

К механическим повреждениям двигателя и трещинам могут привести ДТП, сильные удары по подвеске автомобиля на плохой дороге или попадание инородных предметов.

Также причиной, по которой могут появиться трещины в двигателе, является применение низкокачественного топлива и масла. Они вызывают повышенный износ силового агрегата, пояснил специалист.