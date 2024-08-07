Кому компенсируют утилизационный сбор. Комментарии эксперта

Ассоциация российских автодилеров направила запросы в Минпромторг и Минфин (есть в распоряжении редакции) с просьбой пояснить, кому, на сколько и как планируется компенсировать утилизационный сбор. Дело в том, что в зависимости от этой информации они смогут выстраивать свои стратегии по продажам автомобилей.

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Напомним, что минпромторг вывесил для общественного обсуждения проект пошагового повышения утилизационного сбора. Согласно ему, в этом году, если документ, конечно, примут, ставка утильсбора для машин с двигателями от 1,0 до 2,0 литров вырастет с нынешних 300 600 до 556 200 рублей. А далее, до 2030 года, она поднимется до 1 172 400 рублей. Это практически стоимость нового автомобиля в Китае в переводе на наши деньги.

Для машин с двигателями от 3,0 до 3,5 литра ставка вырастет в этом году до 1 794 600 рублей. А к 2030 году - до 3 783 400 рублей.

Очевидно, что это приведет с росту стоимости автомобилей. Но всех ли? Так, в минпромторге уверены, что стоимость произведенных в России автомобилей не увеличится. Ведь для отечественных производителей предусмотрена компенсация утильсбора.

Между тем сейчас рынок продаж новых автомобилей - как отечественного производства, так и экспортируемых - заметно растет. Очевидно, в преддверии роста цен на них в связи с повышением утильсбора.

Напомним историю вопроса. Утильсбор появился у нас в качестве компенсации снижения пошлин на импорт автомобилей при вступлении России в ВТО.

- Этот сбор не имеет с утилизацией старых автомобилей ничего общего,

- считает глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Механизм его работы прост: платят его в бюджет с любой выпущенной в обращение машины, но если производство локализовано в России, то автозавод получает возврат, а импортер - нет. Выше локализация - больше возврат. Таким образом, чистый импорт становится дороже местного производства. Ранее этот механизм позволил привлечь в Россию зарубежных производителей автомобилей, которые привели с собой и поставщиков компонентов на конвейер.

После массового ухода с отечественного рынка привычных для россиян иностранных производителей ниша стала активно заполняться китайскими авто. Но большинство из них в России не производится.

Чего же хотят дилеры? Как пояснил "РГ" исполнительный директор РОАД Игорь Чикин, они хотят прозрачности. По его словам, утильсбор не может быть таким высоким потому, что стоимость утилизации не может равняться стоимости производства автомобиля.

- Мы хотим понимать, насколько этот сбор будет компенсироваться и кому, - говорит Игорь Чикин. - Какие производства попадут в список тех, кому потом вернут уплаченные в бюджет деньги? Какие будущие производства попадут в него? Утильсбор нацелен на то, чтобы развить отечественное производство. И мы не против, чтобы получать такие машины. Но нужна информация, чтобы мы могли прогнозировать стоимость автомобилей, возможное количество их продаж.

Он напомнил, что после первого повышения утильсбора стоимость автомобилей выросла в два раза по сравнению с 2021 годом. Если после нового повышения, которое планируется на 1 октября, машины подорожают еще в два раза, то и покупать их никто не будет. По скромным подсчетам РОАД, в 2014 году новые машины могли себе позволить около 33 процентов автомобилистов. В 2023-м - только 15 процентов. К 2030-му их число составит всего 5-7 процентов.

Эксперты, в отличие от отечественных автопроизводителей, не сомневаются и в росте цен на их продукцию. Ведь "наши марки" пока еще никак не могут насытить рынок. А при высокой стоимости машин на нем - грех продавать в разы дешевле.

Кроме того, все предыдущие годы действия утильсбора показали, что схема его возврата - не самая лучшая. Получается, сначала производитель сбор платит, а потом ждет, бывает, что и год, когда его ему вернут. При таком раскладе его проще сразу закладывать в стоимость авто.