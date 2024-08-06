Россиянам дали советы по диагностике радиатора

Забитые радиаторы автомобиля сильно ухудшают эффективность охлаждающей системы двигателя, что может привести к перегреву. Об этом заявили эксперты «В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, которые могут располагаться один за другим, образуя своего рода теплопакет. Расстояние между ними, как правило, составляет не более 10 мм. Поэтому, если первый радиатор забит пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это сказывается на работе и теплопередаче всех остальных». Один из главных признаков засоренного радиатора — частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду. А для полноценной очистки требуется демонтаж и отдельная промывка каждого. Как правило, процедура выходит довольно затратной. Поэтому проводить ее целесообразнее вовремя замены антифриза, когда охлаждающая система также очищается изнутри.