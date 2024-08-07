История громкого провала самого дорогого Volkswagen

Volkswagen не смог объяснить автомобилистам, чем хорош Phaeton. Автопроизводители часто мечтают о большом, иногда это приводит к амбициозным проектам, которые либо изменяют индустрию, либо становятся поучительными историями.

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Volkswagen Phaeton — роскошный седан, который создавался в качестве конкурента Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.

Модель была чудом инженерной мысли, которая демонстрировала возможности Volkswagen, выходящие за рамки его репутации производителя доступных автомобилей. Однако, несмотря на изысканность и мощь W12, Phaeton в итоге стал одним из самых хорошо спроектированных провалов в истории автомобилестроения.

Рождение Volkswagen Phaeton

Создание Volkswagen Phaeton началось со смелого замысла покойного Фердинанда Пьеха, который в то время был председателем Volkswagen Group. Он хотел создать полноразмерный роскошный седан, который мог бы конкурировать с немецкими лидерами сегмента. Помимо демонстрации инженерного мастерства Volkswagen, целью было улучшение имиджа марки.

Для привлечения внимания к своей новой модели производитель построил необычный завод — «Прозрачную фабрику». Phaeton собирался вручную за огромными стеклянными стенами. При желании прохожие могли наблюдать за процессом.

Автомобиль был представлен в 2002 году, и это была первая модель, которая отошла от доступного и практичного модельного ряда VW. Дизайн Phaeton был сдержанным, но элегантным, сосредоточенным на обеспечении выдающихся впечатлений от вождения. Volkswagen не пожалел средств на его создание, оснастив автомобиль передовыми технологиями, роскошными материалами и мощной линейкой двигателей, включая легендарный W12.

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Чудо инженерной мысли

Volkswagen Phaeton олицетворял инженерные возможности марки, обладая множеством высокотехнологичных инноваций. Шасси автомобиля было жёстким, что способствовало исключительной управляемости. Volkswagen внедрил сложную систему пневматической подвески, обеспечивающую плавный и комфортный ход вне зависимости от дорожных условий.

Одной из отличительных особенностей Phaeton была четырёхзонная система климат-контроля, обеспечивающая оптимальный комфорт для каждого пассажира. В начале 2000-х гг. этим мог похвастаться далеко не каждый премиальный автомобиль. Кроме того, Phaeton отличается улучшенной звукоизоляцией, благодаря которой в салоне не слышно ни звука даже на высоких скоростях.

Внимание к деталям было ошеломляющим. VW уделил петлям багажника больше внимания, чем большинство автопроизводителей уделяют целым автомобилям.

Но жемчужиной Phaeton была его линейка двигателей, в частности W12, которым оснащались другие достойные внимания автомобили прошлого, например, Bentley Continental GT. Эта 6,0-литровая 12-цилиндровая силовая установка первоначально выдавала 414 л.с. В 2004 году мощность была увеличена до 444 л.с. Phaeton от Continental GT отличался лишь турбокомпрессорами. У Bentley их было два, а Phaeton работал на атмосферном двигателе.

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Непонимание со стороны покупателей

Несмотря на своё инженерное совершенство, Volkswagen Phaeton столкнулся с серьёзными проблемами на рынке, главной из которых было восприятие бренда. Название Volkswagen, означающее «народный автомобиль», традиционно воспринималось как производитель надёжных и доступных автомобилей. Потребители, которые могли позволить себе роскошный седан, обычно тяготели к Mercedes-Benz, BMW и Audi. Volkswagen не вписывался в ряд премиальных автомобилей.

Ещё одной проблемой был сдержанный дизайн Phaeton. Хотя он и был элегантным, ему не хватало визуальных изысков, которые часто привлекали покупателей премиума. Консервативный дизайн Phaeton мало чем выделял его на фоне конкурентов, поэтому оправдать его премиальную цену было ещё сложнее.

Цена Phaeton W12 на момент начала продаж составляла 96,7 тыс. долларов, что в пересчёте на сегодняшние деньги с учётом инфляции составляет более 160 тыс. долларов или цену полностью укомплектованного BMW i7.

Phaeton стоил столько же, сколько и автомобили известных люксовых брендов, но у покупателей не было достаточно веских причин, чтобы предпочесть его конкурентам. Значок Volkswagen не оправдывал премиальную цену в глазах многих потенциальных покупателей.

Маркетинг был ещё одной областью, где Volkswagen испытывал трудности. Phaeton не продвигался достаточным образом, чтобы создать тот ажиотаж, который необходим, чтобы сделать его желанным предметом роскоши. В результате осведомлённость и интерес к Phaeton оставались низкими, несмотря на высочайший уровень инженерной мысли, использованный при разработке автомобиля.

Разочаровывающие продажи

Несмотря на многочисленные достоинства Phaeton, автомобиль так и не смог найти широкую аудиторию покупателей, что привело к неутешительным показателям продаж.

По прогнозам, производство должно было достигать 20 тыс. автомобилей в год, но к 2006 году VW выпустил только 25 тыс. Phaeton — по 6 тыс. единиц в год. За 15 лет производства Phaeton было продано всего 84 тыс. экземпляров по всему миру, что очень далеко от амбициозных прогнозов Volkswagen.

Особенно заметным был провал Phaeton на рынке США, где его сняли с производства всего через два года после появления из-за низких показателей продаж. В Европе дела шли немного лучше, но всё равно не оправдали ожиданий. Крупнейшими рынками сбыта стали Китай и Южная Корея, но высокая стоимость разработки и низкий объём продаж сделали Phaeton финансовым бременем для Volkswagen.

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Отмена второго поколения

К 2012 году появились сообщения о втором поколении Phaeton, но прошло ещё 10 лет, прежде чем VW показал миру Phaeton, который он так и не выпустил. Новая версия должна была устранить некоторые недостатки оригинальной модели. Однако в конечном итоге проект был отменён. На это решение повлияли уроки, извлечённые из неудачных рыночных результатов первого Phaeton, и меняющийся ландшафт автомобильной промышленности.

С прекращением выпуска Phaeton компания Volkswagen решила сосредоточиться на более прибыльных сегментах, например, на внедорожниках. Рынок премиальных седанов становился всё более конкурентным, и финансовый риск выпуска ещё одного Phaeton был признан слишком высоким. Отмена второго поколения Phaeton ознаменовала конец амбициозного выхода Volkswagen на рынок седанов высокого класса.

Влияние провала Phaeton на Volkswagen

Провал модели Phaeton оказал значительное влияние на Volkswagen. Это был смиряющий опыт для марки. Финансовые потери, понесённые Phaeton, заставили Volkswagen пересмотреть свою стратегию и сосредоточиться на основных сильных сторонах.

Несмотря на коммерческий провал, инженерные инновации Phaeton не были напрасными. Многие технологии, разработанные для Phaeton, нашли своё применение в других автомобилях VW Group, включая концепт Golf GTI с двигателем W12. Phaeton был не только символом амбиций и технического мастерства компании, но и напоминанием о важности идентичности бренда и восприятия рынка.