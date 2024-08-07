Тест-драйв Evolute i-Space: самый доступный «электрогибрид»

По российским дорогам уже ездит немало «электромобилей», которые могут питаться от обычной бензоколонки, годами не подключаясь к розетке. В основном это бестселлеры от Li Auto и Voyah — мощные премиальные электрокроссоверы с ДВС-генератором на борту. Можно только предполагать, что в первую очередь привлекло владельцев этих машин — «новая энергия» или комфорт и роскошь, как у традиционных люкс-брендов за вдвое меньшую цену. Но все равно это 7-8 миллионов рублей. А что делать, если хочется попробовать современный привод «как у Лисяна», а бюджета хватает только на Tiggo 8, да и то не гибридный, а обычный бензиновый? Вариант только один — Evolute i-Space.

© Motor.ru

Это 7-местный кроссовер, который можно заряжать, чтобы преодолевать короткие расстояния на электричестве, и заправлять бензином для путешествий на дальние. Правда, всё это без полного привода, большой мощности, ёмкой батареи и роскоши в интерьере. Но зато по цене самого обычного автомобиля. Впрочем, такая щедрость объяснима: в Китае модель известна как Landian E5 и представляет собой гибридно-электрическую версию бюджетного кроссовера Fengon 580. Который в России продаётся как Dongfeng 580 и является самым дешевым 7-местным новым автомобилем, если не считать «параллельных» Suzuki Ertiga.

© Evolute

С одним из дериватов этой платформы мы знакомы — это Aito M7. Сомнений в общности не остаётся, стоит только присмотреться к характерной форме двери багажника: S-образный вырез напоминает Audi Q7 первого поколения и выдаёт родство двух кроссоверов, несмотря на существенную разницу между ними. Aito крупнее, дороже и с полным (или задним в «базе») приводом и мощными электромоторами Huawei. А у Эволюта — строго передний привод и двигатели BYD (и бензиновый «генератор», и приводной электромотор). И эта силовая установка роднит i-Space с еще одной известной моделью — Skywell HT-i.

© Evolute

© Evolute

© Evolute

Только там этот привод от BYD полноценно гибридный (ДВС способен механически соединяться с колёсами), а для Эволюта сделали даунгрейд трансмиссии, чтобы модель классифицировалась в России как полноценный электромобиль. В системе привода HDT300 (похожей на ту, что используется в гибридных Chery) ампутировали ту муфту, которая отвечает за механическое подключение бензинового мотора к передней оси — и теперь он лишь способен вырабатывать электричество для зарядки батареи и питания электродвигателя.

© Evolute

Получился этакий «Лисян на минималках»: достаточно крупный кроссовер, который отталкивается от поверхности только с помощью электромотора, способен проехать сколько-то километров на электротяге, а остальное покрыть при помощи бензинового генератора на борту. Самая впечатляющая из всех характеристик — дальнобойность в 1150 км без дозаправки. Но, во-первых, реальная дистанция будет меньше, а во-вторых, в местностях, где заправок не бывает по 1000 километров подряд, ездят на вездеходах, а не паркетниках с моноприводом. Да и для здоровья полезнее, если делать в дальней дороге остановки хотя бы раз в 3-4 часа.

© Evolute

На быстрых машинах да на хорошей платной трассе за это время вполне можно спалить целый бак. Но, как и любой электромобиль, i-Space не блещет высокой крейсерской скоростью, поэтому проделает за это время километров 400. Представители Evolute утверждают, что силовая установка i-Space способна поддерживать крейсерскую 150 км/ч, но в отсутствие прямого привода от ДВС к колёсам такой скоростной режим в любом случае приведёт к значительно большему расходу, чем у аналогичного 110-сильного негибрида, поэтому экономичной такая поездка не будет. Какой тогда смысл гнать на пределе возможностей автомобиля?

© Evolute

И главное — какова практическая польза от внушительного запаса хода в 1000 км, если всё равно надо останавливаться размяться, поесть и заправиться? А вот подольше поездить на электротяге без подзарядки было бы здорово, но батарея здесь имеет ёмкость всего 17,5 кВт∙ч — как у устаревших плагин-гибридов вроде Mitsubishi Outlander PHEV. Этого еле хватает на реальных 50 километров, после чего запускается ДВС и магия движения «без шума и пыли» пропадает. Как же так, Evolute — ведь у вашего же i-Sky батарея практически бесконечная!

© Evolute

Впрочем, понятно, что все вопросы — к Дуньфэню. В отличии от навороченного Aito M7, Landian E5 — это предельно простой и бюджетный автомобиль. Отсюда и небольшая «батарейка», и небогатая (хоть и вполне приличная на вид) отделка салона c обилием «аквапринта» под дерево и искусственной кожи. И простенькие настройки ходовой части: если Aito на своих пружинах едет будто на дорогой пневмоподвеске, то сделанный на той же платформе i-Space встряхивает пассажиров на каждой второй неровности. Плоховато, но в целом жить можно — какие-нибудь Peugeot и Citroen для европейского рынка с нашими дорогами справляются в похожей манере.

© Evolute

© Evolute

Управляется i-Space понятно и адекватно — и то хорошо. Так же можно охарактеризовать и настройки силовой установки: лучше всего автомобиль едет по умолчанию, если не трогать никакие настройки и режимы. ДВС сам запустится и заглушится когда надо, динамика с полной и пустой батареей отличается несущественно (потому что изначально невелика), переходные процессы в трансмиссии сглажены благодаря отсутствию прямого привода (в отличие от дёргающихся Skywell и Chery). Можно поменять отзывчивость руля и педалей, а также приоритет тяги (когда электричество берётся из батереи или из генератора) но на водительские ощущения или производительность это существенно не влияет.

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

По духу и исполнению Evolute i-Space близок к кроссоверу i-Sky этой же марки — дешево и сердито, при этом практично и современно. Но если практичность более компактной модели заключается в самокатной простоте конструкции и неисчерпаемой батарее, то козырь i-Space это вместимость. Здесь есть третий ряд — пусть и не полноценный, но вполне функциональный. К слову, соплатформенный Aito M7 на 26 сантиметров длиннее, но едва ли удобнее для пассажиров багажника — там так же тесно.

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

Основные же посадочные места в i-Space просторны, удобны и оснащены всем необходимым. Есть панорамная крыша, на удивление приличная для бюджетника «музыка» и человеческое управление климатом с помощью физических клавиш. Дизайн пространства незатейливый, но вполне гармоничный, основная информация и органы управления под рукой. Есть недочёты вроде скрипящих креплений сидений, маломощных портов USB, отсутствия «карплея» и посредственной шумоизоляции. Но и цена — всего 3 миллиона за семиместный электромобиль с необычной для этого класса силовой установкой.

© Evolute

Есть лишь одна большая проблема у i-Space. Если бы владельцев Li и Voyah действительно в первую очередь манила перспектива то заряжаться, то заправляться (а не другие характеристики и возможности этих моделей), то мы бы видели изобилие не только L9 и Free, но и более доступных «полуэлектричек».

Вот только на дорогах не видно таких, поэтому секрет успеха премиальных «китайцев», скорее всего, в чём-то другом. Но Evolute i-Space — это примерно на миллион ещё более доступный способ прикоснуться к гибридным электрокарам, чем Skywell и Chery. И это вполне может стать решающим аргументом для тех, кого не соблазняют вышеупомянутые модели.