Автоэксперт рассказал, на каких машинах стоят вечные "автоматы"

Некоторые модели славятся надежными коробками передач. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" четыре автомобиля с выдающимися по своим ресурсам автоматическими трансмиссиями.

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Ford Focus II (2004-2010) оснащался 4-ступенчатой АКПП 4F27E. Эта коробка, разработанная в 1998 году, отличается надежностью и ремонтопригодностью. Ее ресурс превышает 250 тысяч км, что для АКПП весьма впечатляюще. Конструкция настолько удачна, что ее можно отремонтировать, не снимая с автомобиля. Типичные проблемы начинаются после 150 тысяч км пробега: может потребоваться ремонт гидроблока и замена соленоидов. При правильном обслуживании, включающем своевременную замену масла и фильтра, эта АКПП служит очень долго.

Kia Sportage III (2010-2014) с двигателем 2.0 комплектовался 6-ступенчатым "автоматом". Механическая часть этой АКПП весьма надежна и часто выдерживает весь срок службы автомобиля. Однако электронные компоненты могут доставлять хлопоты уже на пробеге до 100 тысяч км. Ключ к долговечности - регулярное обновление масла в коробке. При бережном отношении и своевременном обслуживании АКПП может прослужить 150-170 тысяч км до первого серьезного ремонта.

Land Rover Freelander (1997-2006) славится надежными коробками передач. При правильной эксплуатации АКПП этой модели легко достигают заявленного производителем ресурса. Однако следует избегать агрессивной езды, частых буксировок и эксплуатации с недостаточным уровнем масла. Своевременное обслуживание - залог долгой жизни трансмиссии. Первые признаки износа обычно проявляются в виде рывков при переключении передач или утечек масла.

Mitsubishi Pajero (различные поколения) оснащался несколькими типами АКПП, многие из которых отличаются выдающейся надежностью. Например, 4-ступенчатая Aisin AW03-72L, установленная на ранние модели до 1994 года, при правильном обслуживании может пройти несколько сотен тысяч километров. Более поздние 5-ступенчатые АКПП V5A51 также весьма надежны, хотя их ресурс обычно ограничивается 200-250 тысяч км.

Как отмечает Антюфьев, общие признаки надежности АКПП на этих моделях включают простоту конструкции, хорошее охлаждение и возможность легкого обслуживания. Ключ к долговечности любого "автомата" - регулярная замена масла, избежание перегрева и агрессивной эксплуатации.

"Подводя итог, можно сказать, что хотя "вечных" АКПП не существует, некоторые модели действительно отличаются выдающейся надежностью. При правильном обслуживании и эксплуатации они способны прослужить весь срок службы автомобиля, что для многих владельцев и является синонимом вечности", - заключает специалист.

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