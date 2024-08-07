Директор бренда Chery рассказал о новом Tiggo 4, багажнике Arrizo 8 и коррозии

По итогам прошлого года самым активным игроком из КНР стала марка Chery, заняв первое место по продажам среди всех иностранных брендов. Российский офис марки не намерен снижать темпы, а настроен на удержание позиции, наращивание доли и дальнейшее качественное улучшение автомобилей, сервисного обслуживания и сети. Подробности редакции Quto рассказал Дмитрий Максимов, директор бренда Chery.

Для начала, скажем так, общий вопрос. По результатам продаж прошлого года именно марка Chery среди всех иностранных брендов стал лидером по продажам. Как вы добились такого успеха?

Это результат эффективной работы нашей команды. У нас качественная и самая большая дилерская сеть в России — более 200 центров, у нас всегда интересные маркетинговые предложения, самые большие периоды гарантии и сервисной поддержки – до 7 лет или 200 000 км пробега. Плюс мы клиенториентированы, а самое главное – у нас качественный продукт. При наличии широкого модельного ряда каждый из клиентов может подобрать себе автомобиль исходя из своих потребностей и возможностей. Любую марку, производителя можно начинать называть брендом, когда за ним есть позиционирование.

В двух словах, какова философия бренда Chery?

Chery позиционирует себя как производитель автомобилей для семьи. И вся остальная инфраструктура, активности бренда выстраиваются вокруг этой темы. Семейный автомобиль должен иметь оптимальное сочетание комфорта, безопасности и практичности. Под практичностью я имею в виду надёжность, долговечность и низкую стоимость владения.

Наступило ли ощущение комфорта от вашего положения на рынке? Можете ли вы спокойно работать без каких-то «резких движений»?

Я считаю, что недооценивать конкурентов — это вообще опасная стратегия. Конкурентов много, они приходят на рынок, притом порой зачастую делают очень странные акции, чтобы привлечь покупателя… Так или иначе, чтобы занимать хорошие позиции, надо постоянно двигаться вперёд. Поэтому мы выводим новые продукты, придумываем различные программы поддержки продаж, постоянно улучшаем качество послепродажного обслуживания. И, конечно, проводятся опросы клиентов: их мнение для нас очень важно! Мы всегда движемся вперед. Так что это не зона комфорта, это зона постоянной работы.

Можете раскрыть внутреннюю кухню, как вообще происходит общение между вами и головным офисом?

В самых разных форматах! В частности, штаб-квартира регулярно проводит так называемые «клиники», когда приглашаются владельцы и напрямую общаются с инженерами центров разработок в Китае. Они обсуждают самые разнообразные вопросы… То есть голос клиентов всегда слышен, и благодаря этому голосу что-то меняется, адаптируется, улучшается.

Камризамещение: каким получился китайский бизнес-седан Chery Arrizo 8

Об улучшениях. У некоторых россиян продолжает сохраняться предубеждение, что китайские автомобили слабо противостоят коррозии. Я понимаю, что это уже миф. А понимают ли это российские покупатели? Я не могу быть в ответе за все китайские марки, но, что касается Chery, то, начиная с 2019 года в Россию поставляются автомобили, произведённые из оцинкованной стали. А ещё многим всё ещё сложно поверить в надёжность китайских машин. Что вы со своей стороны делаете, чтобы машины действительно служили долго? И как доносите это до потенциальных клиентов?

Мы одни из первых на рынке, кто расширил гарантийную и сервисную поддержку до 7 лет или 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Высокие периоды гарантии – это один из показателей уверенности компании в своей продукции. При этом построение репутации любой компании всегда основано на делах, поэтому сейчас любой уважающий себя бизнес, нацеленный на долгосрочное существование и процветание, не может себе позволить производить товар низкого качества. Chery Chery Сплошной кайф, но есть нюансы: что говорят владельцы о Chery Tiggo 8 Pro

Насколько важно для компании, чтобы автомобили использовались в жёстких условиях — в каршеринге и такси?.

Это очень важно! Во-первых, потому, что это потенциальные клиенты, которые могут попробовать наши автомобили в каршеринге и, возможно, потом купить. Второй момент — это возможность быстро протестировать ресурс машины. Третья сторона — когда человек видит автомобили в такси, затем разговаривает с таксистами и, в итоге, получает подтверждение надёжности. Гибридный дальнобойщик Chery Tiggo 8 Pro e+ Ну, и, конечно, нельзя не спросить про грядущие новинки… В ближайшее время, ориентировочно, в октябре ожидается запуск обновленного Tiggo 4 PRO, который будет отличаться более интересным дизайном в стилистике старших моделей. При этом модель сохранит все свои потребительские качества, которые так важны и нравятся нашим семейным клиентам. Также мы готовимся к представлению автомобиля, который в нашем модельном ряду займёт позицию флагмана – это полноприводный кроссовер Tiggo 9.

Не совру, если скажу, что россияне очень ждут Tiggo 9: очевидно, что публике — особенно семейной — нужен и большой Chery. Скажу так: у дилеров даже началась запись людей, которые хотят сменить свои Chery на более крупный Tiggo 9. И в преддверии премьеры дилеры даже попросили создать программу «лояльного трейд-ина», чтобы люди меняли один Chery на другой на максимально выгодных условиях. И мы работаем в этом направлении.

Готовятся ли какие-либо обновления для модели Arrizo 8? Мы видим, что спрос на эту модель сейчас очень активно растёт и, в том числе, со стороны частных покупателей. Поэтому нами уже была проведена определённая оптимизация этой модели. В частности, дефорсирован двигатель, чтобы автомобиль попадал под максимально низкую налоговую ставку, увеличили багажное пространство на 80 литров, а также изменили перечень наполнения комплектаций, благодаря чему модель стала доступнее для покупателя.

Chery начнёт выпускать электрокары под брендом Freelander В конце хочу спросить о том, что сейчас активно обсуждают СМИ. Появилась информация, будто российский рынок может сильно пострадать из-за того, что китайские партнёры не принимают платежи. Касается ли эта проблема национальных дистрибьюторов?

Нет, у нас, локального дистрибьютора Chery, такой проблемы нет. У нас заполнены склады запчастей и компонентов. К слову, у нас их два – один в центральном федеральном округе (Московский регион) и второй в Сибирском федеральном округе (Красноярск). А также у нас постоянно пополняется склад автомобилей. Так что купить и отремонтировать Chery можно без каких-либо препятствий.