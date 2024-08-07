Эксперт назвал способы охладить салон машины без кондиционера

Перечислены способы охлаждения салона машины без кондиционера. Аномальная жара, да и просто летний зной, значительно усложняют управление автомобилем, особенно если транспорт не оборудован кондиционером. Однако, по словам владельца техцентра, которые приводит портал naavtotrasse.ru, способы снизить температуру в салоне есть.

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Так, быстро охладить внутреннее пространство автомобиля поможет обычное проветривание, причём в этом случае более эффективным будет открытие не окон, а противоположных дверей. В первую очередь, пользоваться этим способом рекомендовано после того, как машина постояла под прямыми лучами солнца, из-за чего салон превратился практически в сауну.

«Стоит напомнить, что как раз эти несколько минут всё равно придется потратить на прогрев двигателя перед началом движения. Далее, как только автолюбитель трогается, он может включить вентилятор системы отопления и выставить заслонку на подачу холодного воздуха. Безусловно, это мало спасает, но в совокупности с открытыми окнами вполне себе заменяет кондиционер, если двигаться приходится на достаточной скорости», — отметил эксперт.

Кроме того, можно сделать бюджетную имитацию климат-контроля: для этого водителю потребуется настроить печку на обдув холодным воздухом, а на дефлекторы поместить пропитанную водой ткань. Это позволяет получать более свежий воздух, а заодно увлажнять его. Работоспособность такой нехитрой системы поддерживается периодическим смачиванием тряпки.

На даже если ткани под рукой нет, её всегда можно заменить обычными бумажными салфетками. Главный минус этого метода заключается в том, что бумага очень быстро высыхает, из-за чего вырастет расход воды.

При этом специалист рекомендует не направлять поток воздуха непосредственно на сидящих в салоне людей из-за риска переохлаждения и последующей простуды. По его словам, намного безопаснее пускать воздушный поток на стёкла или в ноги.