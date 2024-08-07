Россиянам предложили купить подержанные иномарки из каршеринга

Пресс-служба «Делимобиля» объявила о запуске платформы «Купимобиль» — как можно догадаться из названия, сервис занимается продажей машин с пробегом из собственного автопарка оператора и его партнеров. По предварительным оценкам, в год через «Купимобиль» будет продаваться по несколько тысяч машин, причем как оптовым, так и розничным покупателям.

«Купимобиль» уже запущен, там представлены подержанные автомобили Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, Hyundai, MINI и других марок, официально в России больше не представленных. При этом отмечается, что больше всего предложений о продаже моделей Renault и Volkswagen со средней стоимостью до 1 миллиона рублей.

В «Делимобиле» рассказали, что закупают новые автомобили и в среднем эксплуатируют их шесть лет, после чего выставляют на продажу на вторичном рынке. «Мы развиваем это направление на протяжении последних двух лет, — пояснил директор департамента по развитию автопарка Делимобиля Сергей Гусев. — Среди покупателей, которым нужны недорогие и надежные автомобили, есть как физические лица, так и компании, например службы доставки, выездной сервис, таксопарки. Фокус на обслуживании машин на своих СТО в соответствии с регламентом производителей позволяет предлагать полностью исправные машины и с полным пакетом сопроводительных документов».

АвтоВАЗ запускает продажи автомобилей с пробегом

Перечислены неубиваемые автомобили с пробегом, которые стоят до 500 тысяч рублей

Самые популярные автомобили с пробегом у дилеров: список

По состоянию на начало августа в продаже есть Smart Forfour за 990 тысяч рублей, несколько хэтчбеков MINI за 1,38 миллиона, кроссоверы Kaptur 2017 года выпуска за 890 тысяч рублей, седаны Hyundai Solaris 2016 года за 780 тысяч, а также бизнес-седаны Mercedes-Benz E-Class 2018-го за 2,6 миллиона рублей.

Автомобили на новой платформе продают по фиксированной цене и обещают оказать помощь с лизингом, страхованием и автокредитованием. Сделку можно оформить онлайн с доставкой, а в Москве осмотреть понравившуюся машину вживую.

Это мы (не) ждём: новинки не для России