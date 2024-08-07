Поворот налево на перекрестке: кому уступать и как избежать ДТП

Поворот налево на перекрестке – сложный маневр, так как путь авто пересекается с траекторией движения других машин. Рассказываем, как вам следует поступить при повороте налево в разных ситуациях.

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Поворот налево на перекрестке: основные правила

Согласно Главе 13 ПДД, если вы намерены повернуть налево, нужно соблюдать следующие предписания:

Пропускать пешеходов, идущих через дорогу, на которую вы будете поворачивать.Следовать сигналам светофора, указаниям регулировщика, знакам, а при их отсутствии, – правилам проезда равнозначных перекрестков.Не выезжать на перекресток, если за ним образовался затор, чтобы не создавать помехи другим машинам.Пропускать авто, которые едут прямо и направо по зеленому сигналу светофора.

При повороте налево запрещается:

двигаться задним ходом;выезжать на встречку;пересекать сплошные или двойные сплошные линии.

Также нельзя поворачивать налево, если стоят знаки «Зона разворота», «Место разворота» и «Поворот налево запрещен».

С какой полосы можно повернуть налево

В п. 8.5 ПДД сказано, что перед тем, как повернуть или развернуться, нужно занять крайнее положение на дороге. То есть при повороте налево вы должны занять крайнее левое положение в крайнем левом ряду максимально близко к линии, отделяющей встречный поток.

Если повернете налево из правого ряда, получите штраф по ч. 2 ст. 12.16 КоАП на сумму 1000-1500 рублей. В первые 20 дней оплата штрафов ГИБДД возможна со скидкой. Осуществить платеж по госномеру авто вы можете через «Автокод».

Если пересекаются несколько проезжих частей с разделительной полосой, чтобы повернуть налево, ваши действия должны быть такими. Вам нужно проехать центр пересечения, иначе ваше авто окажется на встречной полосе.

Выезжать на встречку при пересечении проезжих частей и выезде с него, согласно п. 8.6 ПДД, запрещается. Можно повернуть под углом 90 градусов или срезать траекторию, чтобы разъехаться правыми бортами и не мешать машинам, поворачивающим влево со встречного потока.

Как правильно повернуть налево на перекрестке

Правила разрешают поворачивать налево по любой траектории. Но чтобы выбрать правильный путь, важно учесть, поворачивают машины встречного потока налево или нет.

Как вам следует поступить при повороте налево?

Если встречному потоку путь налево закрыт, вы можете проехать прямо по перекрестку и встать напротив ряда, в который хотите попасть. Затем, когда будет возможность, можете завершить поворот. Так ваш автомобиль не попадет на встречку и не помешает другому транспорту.Если машины со встречного потока поворачивают влево, применяйте разъезд правыми бортами – так машины не будут мешать друг другу. Если на перекрестке есть разделительная полоса, правильнее разъехаться левыми бортами. Тогда при выезде с проезжих частей ваша машина не попадет на встречку.

Правильность поворота также зависит от типа перекрестка.

Регулируемый перекресток

Если на пересечении дорог работает светофор, который разрешает повернуть влево, и нет запрещающих знаков и разметки, можно повернуть по зеленому сигналу в дополнительной секции или по стрелке. Если стрелки нет, можно повернуть на зеленый свет основной секции.

Поворачивая по сигналу дополнительной секции, вам нужно уступить дорогу при повороте налево автомобилям, который движутся с любого направления (п. 13.5 ПДД).

При повороте по основному сигналу светофора, вам следует пропустить машины встречного потока, которые едут прямо или направо (п. 13.4 ПДД).

Если на пересечении дорог стоит регулировщик, вы сможете повернуть налево, когда он стоит к вам левым боком с вытянутой вперед рукой. Уступать никому не нужно.

Нерегулируемый перекресток

Если на перекрестке нет светофора или регулировщика, но стоят знаки приоритета, следуйте их предписаниям. Так, если прямо перед вами висит знак «Главная дорога», значит, главный путь идет через пересечение дорог. При повороте налево вы должны уступить дорогу встречному потоку и лишь после этого совершить маневр.

Если направление главной дороги уходит влево, уступать никому не нужно. Если же главный путь уходит вправо, при повороте налево вы обязаны уступить потоку справа.

Если вы двигаетесь по второстепенной дороге, видите знак «Уступи дорогу», а главный путь уходит налево, пропустите транспорт со всех сторон и проследуйте на перекресток последним.

Поворачивая с второстепенной на второстепенную дорогу, вы должны пропустить всех, кроме машин левого потока.

Если дороги на пересечении равнозначные, уступите потоку справа, а также встречному направлению, если он движется прямо.

Перекресток с трамвайными путями

Пути трамвая – это часть дороги, и их можно использовать при повороте налево в качестве крайней левой полосы.

Это можно сделать в следующих случаях:

Если трамвайные пути находятся слева и на уровне с дорогой.Если отсутствуют знаки 5.15.1, 5.15.2 и разметка 1.18, предписывающие иную схему проезда.

Пункт 8.5 Правил запрещает мешать движению трамваев при повороте налево.

Какую полосу занимать после поворота налево на перекрестке

В ПДД не указано, в какую полосу, нужно встроиться после поворот налево. Чаще всего автомобилисты занимают полосу, с которой повернули, то есть крайний левый ряд. Если вам нужно заехать в другой ряд, вы можете занять его, но не мешая транспорту с преимуществом и авто, которые тоже поворачивают и находятся слева.

Кому уступать при повороте налево на перекрестке

Считается, что поворачивающий налево автомобилист должен уступить всем потокам транспорта, с которыми пересекается его траектория. Тогда риск попасть в ДТП ниже.

Но, как мы уже сказали выше, иногда у автомобилиста при повороте налево есть приоритет, например, если он совершает маневр по сигналу регулировщика.

Уступать нужно встречным авто (кроме случаев, когда вы въезжаете на нерегулируемый перекресток с главной дороги, а встречные авто – на второстепенной), машинам, которые едут по главной, а также пешеходам и велосипедистам.

Как уберечься от ДТП при повороте налево

Чтоб не попасть в аварию при повороте налево, следуйте следующим рекомендациям:

Будьте внимательны и мысленно просчитывайте, что может произойти во время маневра.Убедитесь, что пешеходы не помешают вам завершить маневр. Если начнете поворачивать сразу за машиной впереди и она остановится, чтобы пропустить людей, вы создадите препятствие встречному потоку.Не начинайте поворот сразу за впереди едущей машиной – рискуете не заметить авто со встречки.

Если машина впереди закрывает обзор, дождитесь, когда она уедет, встаньте на ее место, оцените обстановку и лишь после этого начинайте маневр.

Часто задаваемые вопросы

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Вопрос из экзаменационного билета на сдачу экзамена. Ответить нужно так. Перекресток регулируемый. У регулировщика руки опущены. Это значит, что можно ехать прямо и направо (п. 6.10 ПДД). Чтобы повернуть налево, нужно остановиться перед стоп-линией, не создав помех другим ТС и пешеходам, и дождаться разрешающего сигнала регулировщика (п. 6.13 ПДД).

Можно ли повернуть налево, если разворот запрещен?

Если перед перекрестком висит знак 3.19, запрещающий разворот, повернуть налево можно. Указателем это не запрещено.

Можно ли повернуть налево под знаком «Место для разворота»?

Под знаком 6.3.1 «Место для разворота» поворачивать налево нельзя, даже если поворот технически осуществим.

Разрешено ли развернуться, если висит знак «Поворот только налево»?

Знак 4.1.3, предписывающий поворот налево, не запрещает разворот. Но если повернуть можно из второй полосы, то развернуться – только из крайнего левого ряда.

Кто должен уступить дорогу, если оба поворачивают налево?

Если налево одновременно поворачивают две машины из противоположных потоков, они находятся друг напротив друга и являются встречными по отношению друг к другу. В п. 13.4 ПДД сказано, что при повороте налево нужно пропустить встречный поток машин, но у автомобилистов в данном случае равные права. В такой ситуации нужно разъехаться со встречной машиной правыми бортами, а если пересечение с разделительной полосой, – левыми.