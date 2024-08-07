«Известия»: в России стали чаще покупать китайские автомобили с пробегом

В России выросли продажи легковых автомобилей на 42% по отношению к прошлому июлю, пишет газета «Известия». При этом, как отмечают в «Автостате», больше половины авто занимают китайские марки. Причем чаще стали покупать китайские автомобили с пробегом. Так, в основном предлагают бестселлеры нового рынка автомобилей Geely, Haval, Chery и Changan.

Рынок китайских авто с пробегом Business FM обсудила с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Здесь ровно то же самое, что и со всеми другими автомобилями. Во-первых, все зависит от конкретного автомобиля, от конкретной марки, от состояния машины. А с другой стороны, на рынке два дурака — продавец и покупатель, как договорятся. Можно найти машину в неплохом состоянии по приемлемой цене. Но тоже нужно понимать, что все сейчас в поиске адекватных цен на китайские машины с пробегом, потому что в массовом понимании нет такой градации, сетки, четкого представления, сколько стоит сейчас китайский кроссовер с пробегом, допустим, 100 тысяч километров, которому три-четыре года, с таким-то мотором или с такой-то коробкой передач. А есть ли там робот, а есть ли там классический гидромеханический автомат или вариатор. Связано это еще и с тем, что цены на рынке новых автомобилей постоянно скачут, нет четкой привязки, ориентиров, поэтому в известной степени поход за китайским автомобилем б/у — это не то чтобы лотерея, но это непростое испытание. Во-вторых, на рынке-то выбор не очень большой, и он сильно зависит от региона к региону. Покупать автомобили китайские с пробегом будут, потому что зачастую у людей нет выбора. Все, что привозилось и продавалось или выпускалось раньше в стране, автомобили других брендов, они будут стареть и выбывать из оборота или терять свою привлекательность в известной мере. Но единого рецепта нет, потому что есть китайские машины, на которые можно смотреть, а есть китайские машины, на которые лучше не смотреть и лучше не рассматривать их для покупки. Я бы ориентировался, скорее всего, на то, что потом проще обслуживать, и на то, что потом проще продать. То есть, на мой взгляд, лучше ориентироваться на автомобили наиболее распространенные. У нас топ-3: Chery, Haval, Geely. К этой большой тройке присоединился Changan, но Changan б/у практически нет».

По данным «Авито Авто», число предложений о продаже машин с пробегом китайских брендов этой весной выросло на 71,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом чаще всего продавали авто марки Geely и Chery. Средняя стоимость подержанных автомобилей этих марок на площадке была 2,5 млн и 1,5 млн рублей соответственно. А третьими по популярности стали автомобили Haval.