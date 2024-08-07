Предсказано время появления привлекательных акций в автосалонах

Руководитель группы клиентской аналитики «Авто.ру» Роман Соловьёв рассказал о динамике цен на автомобили в России.

«По сравнению с июнем этого года, средняя стоимость автомобилей увеличилась незначительно. Для сегмента новых изменение составило лишь 40 тыс. рублей, до 3,16 млн рублей, а цена машины с пробегом возросла на 20 тыс. рублей», — цитирует эксперта «Реальное время».

Как отметил Соловьёв, это связано с тем, что структура предложения почти не изменилась, и уровень спроса и предложения остаётся на прежнем уровне.

По словам эксперта, в сегменте подержанных машин стоимость в большей степени зависит от уровня спроса, и продолжающееся снижение средней стоимости может говорить об охлаждении интереса потребителей.

«В этом году, ближе к ноябрю — декабрю, могут появиться привлекательные акции и предложения, продиктованные тем, что дистрибьюторы и дилеры будут стремиться к выполнению годового плана продаж», — добавил Соловьёв.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года жители России потратили на покупку подержанных легковых автомобилей почти 3,23 трлн рублей, что на 19% больше, чем годом ранее.