Российский дизайнер Селипанов показал самый мощный негибридный гиперкар Nilu

Компания Nilu27, созданная автодизайнером из России Александром Селипановым, показала свою первую разработку - гиперкар Nilu. О новинке сообщается на сайте производителя. Считается, что эта модель является самым мощным в мире негибридным гиперкаром с "атмосферником" V12 на 6,5 л. Двигатель может выдавать более 1000 л.с. (860 Нм). Его разработала на заказ фирма Hartley Engines из Новой Зеландии. Также новинка получила семиступенчатую МКП. До "сотни" гиперкар разгоняется менее чем за 3 секунды, максимальная скорость при этом составляет 400 км. Всего компания собирается выпустить 69 таких машин. Большинство из них предназначены для езды по дорогам общего пользования. Презентация пройдет 15 августа, поставки начнутся в 2026 году. Александр Селипанов выступал дизайнером в Lamborghini, Bugatti и Koenigsegg. Он родился в Грузии, в начале 1990-х переехал с родителями в Москву, а в настоящее время работает в США. До этого трековый гиперкар Bugatti Bolide оснастили рекордно большими тормозами. За них отвечали разработчики из Brembo. Эффективность механизма сравнивают с установками в болидах "‎Формулы-1"‎ и гоночных спортпрототипах. Передние тормоза Bugatti Bolide включают два восьмипоршневых моноблочных суппорта. Каждый из них имеет по четыре высокопроизводительные 25-миллиметровые колодки и карбоновые диски 390 x 37,5 мм. Это самые большие карбон-керамические тормоза за всю историю. Сзади же установлены два шестипоршневых моноблочных суппорта, которые повторяют передние. Тормозные диски Bolide в сборе весят по 3,1 кг. Кроме того, Brembo разработала для системы специальные главные цилиндры и тормозную жидкость.