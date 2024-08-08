Появилось видео, как экстремалку из Якутии Троеву переехал лимузин

Жительница Якутска Лариса Троева, которая является многократным лауреатом «Книги рекордов России», попросила лимузин переехать ее. Об этом пишет портал ЯСИА.

Целью женщины было показать, что она прессом способна выдержать четырехтонный лимузин. На опубликованных кадрах видно, что авто проезжает Троеву по специальной колее.

«Я испытываю свою силу воли. Хочу показать силу человеческого организма, на что способен человек физически и морально, несмотря на возраст или пол», — заявила рекодсменка.

В 2021 году на аэродроме «Новинки» Московской области уроженка Лариса Троева едва не рассталась с жизнью, пытаясь установить рекорд. По ее прессу должны были проехать мотоцикл весом 250 кг, автомобиль весом больше тонны и самолет весом 750 кг. Но деревянная доска, по которой двигалась машина, переломилась. А во время трюка с мотоциклом водитель не смог удержать траекторию и проехался по ногам женщины.