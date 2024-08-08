Почему Tank 500 Blacktrail лучше «Крузака»: первый тест-драйв новинки

Первый тест «дальнобойного» Tank 500 Blacktrail. В 2023 году на российский рынок официально пришли рамные внедорожники китайской марки Tank, быстро полюбившиеся россиянам и заменившие в нашей стране гигантов вроде Lexus LX600, Toyota Land Cruiser 300 и Infiniti QX80. Самой дорогой, роскошной и крупной моделью в линейке стала машина под индексом 500.

© Quto.ru

Однако на достигнутом китайцы останавливаться не планируют, и теперь в России предложен ещё более брутальный и статусный вездеход с приставкой Blacktrail в названии. В главных отличиях новинки от стандартной версии редакция Quto.ru разбиралась в ходе эксклюзивного теста.

Очень чёрный

Первое, что бросается в глаза при первом взгляде на автомобиль — достаточно агрессивная внешность, причём добиться нужного эффекта удалось только за счёт отказа от хрома. Здесь нет ни намёка на несерьёзные блестяшки: кузов, колёсные диски и декоративный пластик выполнены в матовом чёрном цвете, даже оптика здесь затемнённая.

Основными внешними отличиями от обычной «пятисотки» стала решётка радиатора — её позаимствовали у гибрида Urban, но тут она воронёная, а не хромированная, у него же был взят жёсткий чехол запасного колеса на пятой двери. Единственным ярким пятном выделяются красные тормозные суппорты — явный намёк на спортивный нрав этого Tank!

Отсутствие ярких акцентов делает внедорожник визуально ещё больше. К тому же, оказавшись рядом со своим стандартным собратом, новинка смотрится более солидно.

Есть здесь и подножки с электроприводом. Они очень удобные, если нужно сесть в салон этого исполина, но слишком далеко выпирают, если нужно только открыть дверь и забрать какие-то вещи из салона.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Сдержанный во всём

Все доработки достались экстерьеру, в интерьере ничего нового не появилось. Разве что Blacktrail доступен только с чёрным салоном. Стиля добавляют пластиковые вставки «под дерево», матовый алюминий и хром. Все материалы мягкие, тактильно приятные, а разработчики проявили максимум внимания к мелочам: мягкой тканью здесь обита даже внутренняя поверхность карманов в дверях.

Чёрного глянца здесь не очень много, но расположен он именно в тех местах, которые водитель трогает чаще всего: на руле и «горячих» клавишах рядом с селектором трансмиссии. Так что без регулярного стирания липнущих к поверхности грязи и отпечатков пальцев вся эта красота быстро примет непрезентабельный вид.

Сам рычаг КПП не такой футуристичный, как на младшем 300, но зато удобный и ухватистый. Рядом с ним — кнопки активации наиболее часто используемых систем вроде камер кругового обзора, подогрева и вентиляции сидений. Сама функция реализована интересно: при нажатии клавиши включаются уже предустановленные настройки, а изменить их можно через медиасистему.

Перед селектором разместился слот для беспроводной зарядки мобильника с охлаждением и небольшим отверстием, через которое можно протянуть зарядный провод с нижнего яруса центрального тоннеля, где расположены разъёмы USB, Type-C и прикуривателя.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Сами сиденья очень комфортные. Широкие, с нормальной длиной подушки и боковой поддержкой, в меру мягкие и с подголовником, на который можно положить голову, не запрокидывая её. В пути водителю и пассажирам поможет снять напряжение со спины массаж, но включать его нужно только через центральный экран.

Едва ли не самые лучшие места в машине — на заднем ряду. Места здесь хватит и для третьего человека, тем более что пол ровный. Но вдвоём будет намного удобнее: к услугам ездоков доступен массивный подлокотник с подстаканником, углублением с беспроводной зарядкой и встроенным экраном. Последний позволяет управлять климат-контролем, включать или выключать подогрев и вентиляцию, изменять настройки аудиосистемы, шторки и люка в крыше и регулировать переднее пассажирское кресло. В торце центрального тоннеля нашлось место для USB-разъёмов и небольшого отсека для мелочей.

Багажник, под стать габаритам автомобиля, очень большой, с такелажными кольцами, прикуривателем, розеткой на 220В и карманом для мелочей в пятой двери. А вот такой приятной и удобной мелочи, как крючки для пакетов, здесь не предусмотрено.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Дальнобойщик

Очень чёрное исполнение внедорожника отличается не только внешне, у него также другая техническая начинка. А именно — более производительный 3,0-литровый твин-турбо V6 на 354 силы и 500 Нм в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Другие версии, напомним, получили 299-сильный мотор того же объёма.

Дополнительная мощность позволяет 2,5-тонному внедорожнику резво ускоряться в любом диапазоне скоростей, а при трогании с места нет ни капли традиционной китайской задумчивости. При этом даже на резких разгонах коробка не пинается, а переключения незаметные, а в салоне очень тихо, шумоизоляция на уровне.

В повороты Tank 500 входит уверенно, но всё же стоит помнить, что это не легковушка, а очень большой рамный внедорожник, который ощутимо кренится даже в тех местах, где на более компактных кроссоверах изгиб дороги даже не чувствуется.

Наслаждение от поездки несколько меркнет когда обращаешь внимание на расход топлива. Эта модификация считается самой дальнобойной, а в дополнение к стандартному 80-литровому бензобаку прилагается вспомогательный, объёмом 53 литра. Суммарный запас хода, по данным производителя, составляет 1100 км. Питается «пятисотка» исключительно бензином АИ-95, а во время теста средний расход составил 15 литров!

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Технологии

Автомобиль получил 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы с, хотя и сложным и навороченным, но всё же удобным и понятным меню. Система не подвисает, а сам дисплей имеет покрытие, на котором почти не остаются отпечатки пальцев. Получить основную информацию о действующем ограничении и текущей скорости, не отвлекаясь от дороги, поможет проекционный дисплей.

Роскошный вездеход оборудован массой водительских ассистентов и полезных систем. В мультимедийном комплексе можно найти даже удобные и привычные многим автомобилистам Apple CarPlay и Android Auto, вот только подключить смартфон к ним так и не удалось. И разъём правильный, и ради эксперимента были использованы все имеющиеся в доме провода с передачей данных, но мобильное устройство синхронизировать с машиной так и не удалось. Стоит отметить, что в других моделях концерна (например, Haval Dargo) таких проблем не возникало.

Прямо под экраном расположен блок традиционных кнопок управления основными функциями климат-контроля, там же нашлось место для «аварийки».

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Некоторое недоумение вызывают настройки адаптивного круиз-контроля. Разгоняется «рамник» сам, но настолько медленно, что каждый раз приходится подгонять его нажатием на педаль газа. Да и дистанцию (даже если в выставить минимальную в настройках) электронка держит настолько большую, что перед автомобилем без труда перестроится не только легковушка, но и полноразмерный грузовик. Зато тормозит «пятисотый» очень резко, несколько раз он буквально клевал носом.

И совсем уж сомнительное решение — отказ от возвращения к исходным настройкам скорости одной кнопкой. Например, если водитель самостоятельно снизил скорость перед светофором или другим препятствием, то потом ему нужно будет сначала разогнаться (или включить круиз, но на текущей скорости и вручную настроить ограничение). Для тех, кто предпочитает получать удовольствие от вождения и не ловить штрафы, предусмотрен ограничитель. С регулировками и возвратом к исходному значению.

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

© Вячеслав Крылов

Цена статуса

Сегодня в России Tank 500 и так считается одним из самых дорогих и статусных автомобилей, которые ввозят официально, но версия Blacktrail разместилась на вершине модельного ряда. Цены на такую машину стартуют от 7 249 000 рублей.

С одной стороны, это немало, с другой — аналогов у этого большого роскошного внедорожника в России нет. Китайцы научились делать действительно крутые машины, размерами не уступающие американцам вроде Cadillac Escalade, а по комфорту — оставляющие конкурентов позади.

Сам Tank 500 уже привлёк внимание состоятельных россиян, не готовых переплачивать за «серых» японцев и европейцев, так что можно не сомневаться, что и версия Blacktrail займёт свою нишу на рынке, хотя и станет исключительно имиджевой моделью.