Эксперт изучил новый микровэн Honda N‑WGN и вынес вердикт

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах микровэна Honda N‑WGN.

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Honda N‑WGN (2013-2019) – четырехместный микровэн длиной 3,4 м. Привод передний или полный. Бытует в двух исполнениях, различающихся дизайном и оснащением: N‑WGN и более дорогом N‑WGN Custom.

С 2017 года эта Хонда – самый продаваемый в Японии кей-кар. Концептуально – дешевый, но комфортный автомобиль для тесных городов. Много вариантов трансформации салона, клиренс 140–150 мм. Особенность конструкции: топливный бак обитает под передними сиденьями, а под задними – вспомогательная багажная ниша. Еще одна ниша размером 80×40×30 см – под полом багажника.

Достоинства

Разумная цена. Выдающаяся надежность. Богатое оснащение. Расход топлива 4–5 л/100 км. Минимальный налог.

Недостатки

Правый руль. Дефицит запчастей. Слабая шумоизоляция. Нехватка динамики на обгонах. Рослым водителям тесно.

Моторы

Двигатель: трехцилиндровый S07A объемом 0,66 л – атмосферный (58 л. с.) или турбо (64 л. с.). Параметры подчинены техническому регламенту для кей-каров. Впрыск распределенный, для атмосферника предписан бензин Regular – соответствует нашему АИ‑92. Турбо предпочтительнее кормить 95‑м – на наш 92‑й он иногда зажигает лампу Check Engine. До 150–170 тысяч км значимых недомоганий не отмечено – при условии регулярной замены масла (желателен сокращенный до 5–7 тысяч км интервал). Жалобы на какие-либо неполадки ­единичны. В большинстве своем моторы спокойно выдерживают 200 тысяч км. Предел, судя по всему, в районе 250 тысяч км. Мотор «одноразовый», капремонту не подлежит. И чинить его толком не умеют – сразу предлагают замену ­контрактным.

Коробки передач

Безальтернативный вариатор разработки Хонды: SZ3A у моноприводной версии и SZ4A у полноприводной. Ресурс по задумке производителя такой же, как и у мотора, – на «весь срок службы автомобиля». В реальности износ сказывается после 100–120 тысяч км: у некоторых вариаторов на этой стадии выходит из строя подшипник первичного конуса. Большинство же агрегатов ходит свыше 170–180 тысяч км без запинок. Естественно, многое зависит от режимов эксплуатации. Топтать педаль кей-кара бессмысленно – заметно быстрее он не поедет, а вариатор будет страдать. Владельцы N‑WGN рекомендуют применять только фирменную жидкость (Honda Ultra HMMF) и заменять ее каждые 30–40 тысяч км. Процедура довольно проста и описана в Сети – в гаражных условиях меняют также фильтры грубой и тонкой очистки (после 100 тысяч км) и прокладку поддона. Желательна регулярная промывка радиатора для профилактики перегревов.

Полный привод – подключаемый электроникой.

Не предназначен для пересеченной местности, его миссия – улучшение поведения машины на скользких покрытиях. Нареканий к надежности системы нет. Эксплуатационные болячки Редкий случай, но почти нет жалоб на мелкие поломки или коррозию. До 150 тысяч км с машиной обычно ничего не происходит, за исключением перегоревших лампочек. Многие отмечают очень жесткую подвеску. Это типично для кей-каров, и на корявых дорогах можно ожидать быстрого выхода из строя чего-нибудь, но и здесь все элементы держатся 120–150 тысяч км. ­

Иногда раньше сдается рулевая рейка. Не очень эффективен кондиционер, в морозы долго раскочегаривается печка. В штатной комплектации нет запаски, и держать ее негде. Цена на вторичке слабо привязана к году выпуска и пробегу – больше зависит от комплектации. Euro NCAP: тест не проводился.

Японский тест JNCAP – пять звезд.

Самое массовое предложение на вторичке: N‑WGN 58 л. с. 4×2

Оптимальный выбор: N‑WGN 58 л. с. 4×2

За те же деньги: Лада Веста, Ford Fiesta, Ravon Nexia R3, Renault Sandero