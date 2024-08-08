Назван самый надежный автомобиль до 500 тысяч рублей

Наиболее надежным подержанным автомобилем, стоимость которого не превышает 500 тысяч рублей, является Ford Focus второго поколения, считает технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Речь идет об автомобиле 2009–2011 годов производства.

«При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Это силовой агрегат, и трансмиссии отличаются высокой надежностью», — сказал Рязанов «Газете.Ru».

Ресурс двигателя таких моделей, по словам эксперта, составляет 300–350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма придется менять раз в 150 тысяч километров, столько прослужат и подшипники приводов.

Что касается стоек стабилизатора передней подвески, они могут продержаться 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше. Рязанов отметил, что задняя подвеска автомобиля надежна, а амортизаторы редко проходят меньше 110–140 тысяч километров.

Также среди плюсов автомобиля недорогое обслуживание, если водитель не будет ездить агрессивно. Наконец, автомобиль достаточно заправлять бензином АИ-92, расход топлива составляет от 8,6 л до 10,6 л на 100 км.

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