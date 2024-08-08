У 21% россиян в семье или личном пользовании есть отечественный автомобиль, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни» и каршерингового сервиса «Делимобиль». ТАСС

«У 21% россиян в семье или личном пользовании есть отечественный автомобиль, у 36% — европейской или американской марки, еще у 17% — китайская или корейская машина», — говорится в сообщении. Газета.Ru

При этом у четверти респондентов вообще нет автомобиля. В исследовании также говорится, что 63% опрошенных совершает поездки на машине каждый день, 13% — от трех до пяти раз в неделю, 7% — два-три раза в неделю, еще каждый шестой — несколько раз в месяц. Авторадио