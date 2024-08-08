Появилось первое фото салона нового Haval H9

Haval впервые показал салон нового H9 для России. В преддверии скорого начала продаж китайский производитель опубликовал на своём сайте фотографии интерьера внедорожника нового поколения. Старт продаж автомобиля, напомним, намечен на 9 августа 2024 года. Тогда же станут известны все подробности о ценах и комплектациях машины.

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На первых официальных снимках внутреннее оформление «рамника» представлено в оранжево-чёрных цветах. Перед водителем установлена 10,25-дюймовая виртуальная панель приборов, правее которой разместился экран мультимедийного комплекса диагональю 14,6 дюймов, под ним — физические кнопки управления 3-зонным климат-контролем.

Центральный тоннель и селектор трансмиссии практически идентичны модели Tank 300: здесь расположены клавиши управления полным приводом, а также подогревом и вентиляцией сидений.

© Haval

На российском рынке автомобиль будет предложен в семиместном исполнении, а при сложенным сиденьях второго и третьего рядов объём багажника достигает 1598 литров.

Габариты модели составляют 4950 мм при колёсной массе, равной 2850 мм, а дорожный просвет — 224 мм.

Моторная гамма вездехода включает в себя 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 224 силы и 186-сильный дизель объёмом 2,4 литра. С первым сочетается 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, со вторым — 9-диапазонный «автомат».

В дилерских центрах марки Haval H9 нового поколения появится 9 августа. Ранее ряд СМИ сообщал, что цены на машину будут начинаться от 4,3 млн рублей, однако производитель назвал эту информацию слухами.